Yayınlanma: 12.10.2023 - 16:14

Güncelleme: 12.10.2023 - 16:14

'Duygu Nebioğlu kimdir?' sorusu gündemi meşgul ediyor. Peki, Duygu Nebioğlu kimdir, kaç yaşında? Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar'ın neyi oluyor?

DUYGU NEBİOĞLU KİMDİR?

62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan ve hiç çocuğu olmayan Metin Akpınar'ın başka birinden Duygu Nebioğlu isminde bir çocuğu olduğu ortaya çıktı. Nebioğlu'nun Akpınar'a açtığı babalık davası ise bugün sonuçlandı. DNA testlerini de dikkate alan mahkeme Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğunu karara bağladı.

Annesi tarafından bir köye bırakılan daha sonra devlet koruması altına alınan ve ardından evlat edinilen Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: "94 yılında Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinildim. Ailem tarafından topluma kazandırılmak için başlayan serüvenimin devamında biyolojik ailemin ve soy ağacımın merakına düştüm. Bu düşünce beni Türk toplumuna mâl olmuş Sayın Metin Akpınar'a ulaştırdı, henüz 21 yaşında üniversite öğrencisi iken gerçeklerin karşında yoğun şaşkınlık hissiyle, hayranı olduğum sanatçının biyolojik babam olmasının mutluluğunu ne yazık ki yaşayamadım. Aldığım yetersiz sevgi nedeniyle beni bağırana basmakta zorlandığı için ağır travmalar yaşadım bu sebeple saygı değer avukatlarıma ulaştım."