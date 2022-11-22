Düzenli egzersiz ve doğru nefes teknikleri 'doğumu' kolaylaştırıyor

22 Kasım 2022 Salı, 14:59

Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Nazlı Korkmaz anne adaylarına doğum fizyolojisinden beslenmeye, gebe psikolojisinden yoga ve doğum egzersizlerine kadar birçok konuda uyarılarda bulundu.

“Gebenin doğum sürecindeki fizyolojisini iyi tanıması ve baş etmesi gereken değişken duygu durumlarına karşı bilinçli yaklaşımı hem kendisinin hem de bebeğinin sağlığını olumlu anlamda etkiliyor" diyen Korkmaz, "Anne adaylarının birçok konuda bilgi ve farkındalıklarını artırarak doğum ve sonrasına hazırlanmaları önem taşıyor” sözleriyle hamilelik sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.

‘YANLIŞ BİLGİLER RUH HALİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR’

Gebeliğin kadınlar için fiziksel ve psikolojik birçok değişimi bir arada yaşadıkları çok özel bir dönem olduğunu vurgulayan Dr. Nazlı Korkmaz, “Her anne adayının hamilelik sürecinde kaygı ve hassasiyet yaşaması normal bir durum. Yeni bir canlı dünyaya getirirken kadın için de bir yeniden doğuş söz konusu" dedi.

Korkmaz, şöyle devam etti:

"Sağlıklı gebelik süreci geçirmek için anne adaylarının kendilerini doğuma hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırlaması gerekiyor. Doğumun nasıl olduğunu bilmek, bu konularda yanlış bilgilerden uzaklaşıp doğumun normal bir süreç olduğu fikrini benimsemek anne adaylarına rahat bir doğum yapmasında yardımcı oluyor.

Özellikle çevreden duyulan zor doğum hikayeleri, gebelik sürecinde yaşanan sıkıntılar, doğum sürecinin zorlu algılanmasına yol açıyor ve doğum korkusu yaşanabiliyor. Bu korkuya mahal vermemek için, kadının doğuma mümkün olduğu kadar olumlu yaklaşması rahat bir doğum yapmak için oldukça önemli."

"NEFESİNİZİ BİLİNÇLİ KULLANMAYI ÖĞRENİN"

Hem gebelik hem de doğum anında gebenin rahat olması gerektiğini söyleyen Dr. Korkmaz, şöyle konuştu:

“Düzenli egzersiz yapmak rahat ve kolay bir doğuma zemin hazırladığı kadar psikolojik açıdan da oldukça faydalıdır. Gebelik dönemi için en uygun egzersizler yoga, pilates, yürüyüş ve yüzme gibi egzersizler. Ağırlık kaldırma, koşu gibi zorlayıcı sporlardan ise uzak durulması gerekiyor. Gebelik ve doğum sırasında hem psikolojik hem de fiziksel nedenlerden ötürü kas gerginliği yaşanabilir.

Pelvis taban kaslarını kullanmayı öğrenmek rahat bir doğum süreci geçirilmesine yardımcı oluyor. Doğru nefes almak da doğum anı için çok önemli. Solunum egzersizleriyle göğüs kafesini ve karın kaslarını ayrı çalıştırarak nefesi daha bilinçli kullanmayı öğrenmek mümkün. Örneğin büyük ve derin nefesler ıkınma sürecinde bebeğe oksijen ulaşmasını sağlamasının yanı sıra kasılma anında odaklanmaya da yardımcı olur."

"ARA ÖĞÜNLERDE MEYVE VE KURUYEMİŞ TÜKETİN"

Gebelik ve doğum sürecinde beslenme alışkanlıklarının da anne ve bebek sağlığı için oldukça önemli olduğunu da vurgulayan Dr. Nazlı Korkmaz, “Demir, folik asit ve protein açısından zengin olan gıdaların günlük olarak tüketilmesi oldukça önem teşkil ediyor. Sote edilmiş sebze türlerinin bu dönemde sıklıkla tüketilmesi gerekir. Ayrıca lifli gıdaların düzenli olarak tüketilmesiyle kabızlık sorununun önüne geçilebilir. Bu dönemde iyi pişmemiş yumurta, çiğ et, pastörize peynir gibi risk yaratabilecek gıdalardan kesinlikle uzak durulmalı. Gebelikte ana öğünler kadar ara öğünlere de önem verilmeli. Özellikle ara öğünleri çok daha sağlıklı bir şekilde düzenlemek için elma, armut, kuruyemiş gibi gıdalara yönelmek kilo kontrolü yapmanıza da olanak sağlar” ifadelerini kullandı.