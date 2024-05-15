Yayınlanma: 15.05.2024 - 14:13

Güncelleme: 15.05.2024 - 14:16

Cinsellik, çiftlerin hem fiziksel hem de duygusal sağlıklarını sürdürmelerinde önemli bir faktördür. Düzenli cinsel ilişkiye sahip olan çiftlerin daha mutlu ve daha sağlıklı olduklarını gösteren araştırmalar bulunmaktadır. Cinselliğin hayatın değişmez bir parçası olduğu ve bilinmeyen pek çok faydası olduğu kabul edilmektedir. Peki, düzenli bir cinsel yaşam bireylere ne gibi yarar sağlıyor? İşte düzenli seksin 10 faydası...

DÜZENLİ SEKSİN 10 FAYDASI

1. Ruh sağlığınızı güçlendirir:

Ruh halini iyileştirmenin ve stresle baş etmenin yolları kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Birçok insan için, stresle başa çıkmak ve ruh halini düzeltmek için farklı yöntemler etkili olabilir. Bunlardan biri de sağlıklı bir cinsel yaşamın önemi ve etkileri üzerine yapılan araştırmaların vurguladığı noktaları anlamaktır. Sağlıklı bir cinsel yaşamın psikolojik faydaları üzerine yapılan araştırmalar, cinselliğin stresi azaltıcı etkisine ve duygusal bağları güçlendirici rolüne dikkat çekmektedir. Cinsel aktivite, vücutta endorfin ve oksitosin gibi mutluluk hormonlarının salgılanmasını artırarak genel ruh halini iyileştirebilir. Ayrıca, sağlıklı bir cinsel yaşamın, çiftler arasındaki duygusal yakınlığı artırarak stresle baş etmeye yardımcı olduğu belirtilmektedir.

2. Kan basıncını dengeler:

Aktif cinsel yaşamın kardiyovasküler sağlık üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Araştırmalar, çiftler arasında yapılan cinsel birlikteliğin, sistolik (kan basıncının yükseldiği) ve diyastolik (kan basıncının düştüğü) basıncı artırdığını göstermektedir. Bu etki, özellikle orgazm anında yoğunlaşmakta ve sonrasında normale dönmektedir. Yapılan yakın zamandaki bir çalışma, yaşlılık döneminde düzenli cinsel aktivitenin kardiyovasküler sağlık sorunlarının ortaya çıkma riskini azalttığını ve diğer bilinen risk faktörleri üzerinde olumlu etkiler yaptığını savunmaktadır.

3. Bağılıklık sisteminizi güçlendirir:

Nezle ve grip gibi hastalıklarla ilgili endişelerinizi bir kenara bırakın. Cinsel yaşamınızı canlı tutarak bu hastalıkların önüne geçebilirsiniz, çünkü yapılan araştırmalara göre haftada iki kezden fazla cinsel ilişkiye giren insanlarda immunoglobulin A adı verilen bir antikorun %30 daha fazla salgılandığı gözlenmiştir. Sağlıklı bir cinsel yaşamın, bağışıklık sistemini güçlendirebileceği ve hastalıklardan korunmada etkili olabileceği belirtilmektedir. Cinsel aktivite, vücutta bağışıklık sistemini destekleyen antikorların üretimini artırabilir, bu da grip, nezle gibi enfeksiyonlara karşı direnci artırabilir.

4. İlişkiyi ve duygusal bağı güçlendirir:

Cinsel aktivite, çiftler arasındaki bağı oluşturmak, güçlendirmek ve sürdürmek için önemli bir unsurdur. Aynı zamanda bu ilişkinin ödüllendirilmesini sağlar. Cinsel birleşme sırasında üretilen oksitosin hormonu, çiftler arasındaki bağın güçlenmesine katkıda bulunur. Bu hormon aynı zamanda anne ve çocuk arasında da emzirme sırasında üretilir. Oksitosin, sosyal ve duygusal davranışları düzenlemeye yardımcı olan önemli bir hormondur ve sağlıklı bir bünyenin kilitlerinden biridir. Oksitosin ayrıca korku, endişe ve stres durumlarına verilen tepkileri de düzenler. Özellikle samimi anlarda, sarılma, okşama, öpme gibi davranışlarla salgılanır. Bu durum, seksin sadece cinsel organlarla sınırlı olmadığını, daha derin bir etkileşim biçiminin aracısı veya sonucu olduğunu gösterir. Seks, duygusal bağların kurulması ve güçlendirilmesi için önemli bir araçtır.

5. Daha sağlıklı bir cilde sahip olmanızı sağlar:

Cinsel aktivitenin sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu düşündüren birçok araştırma bulunmaktadır. Seks sırasında vücutta salgılanan DHEA hormonu, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir. Ayrıca, cinsel ilişki sırasında serbest bırakılan endorfinler ve oksitosin gibi hormonlar, genel ruh halini iyileştirerek depresyon derecesini azaltabilir. Seks ayrıca kan dolaşımını artırır, vücuda oksijen ve besin maddeleri taşınmasını hızlandırarak cilt sağlığını iyileştirebilir. Bu durum ten renginizi daha sağlıklı ve canlı göstermeye yardımcı olabilir. Uzmanlar, cinsel aktivitenin vücudunuz için tüm yararlı bileşenleri içerdiğini ve sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu savunmaktadır. Ancak her zaman dengeli bir yaşam tarzı, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve stres yönetimi gibi diğer faktörlerle birlikte düşünmek önemlidir.

6. Stresi azaltır:

Stres, günlük yaşamın talepleri ile doğrudan ilişkili olan ve kişiden kişiye farklılık gösterebilen bir durumdur. Bu stres hali, cinsel isteği etkileyebilir ve zaman zaman cinsel ilişki kurma isteğini azaltabilir. Özellikle yoğun ve bunaltıcı durumlarda, uzun süreli stres altında kalmak cinsel arzuyu azaltabilir. Bu durum, kişilerin daha az tatmin olmasına ve cinsel ilişkiye yönelik isteğin azalmasına neden olabilir. Günlük yaşamın gereklilikleriyle başa çıkmak için sürekli yüksek düzeyde kortizol salgılanması da olumsuz etkilere sebep olabilir. Ancak stresin cinsel arzuyu azaltmasına rağmen, cinsel aktivite stresle başa çıkma konusunda önemli bir rol oynayabilir. Seks, stres seviyelerini azaltarak rahatlamanıza ve gevşemenize yardımcı olabilir.

7. Uykusuzluğu önler:

Cinsel ilişki sırasında salgılanan mutluluk hormonları, vücudun genel olarak rahatlamasına ve stresten arınmasına yardımcı olur. Bu hormonlar kasları gevşetir ve daha kaliteli bir uyku için zemin hazırlar. Cinsel aktivite sonrası vücutta artan serotonin, endorfin ve oksitosin gibi hormonlar, uykuya geçişi kolaylaştırır. Bu hormonlar vücutta rahatlama sağlar ve zihni sakinleştirir. Bu nedenle cinsel ilişki sonrası daha kolay uyuyabilirsiniz ve uyku sorunlarıyla başa çıkabilirsiniz.

8. Formda kalmayı sağlar:

Düzenli cinsel aktivite, kas sistemini etkili bir şekilde çalıştırarak vücudun forma girmesine katkı sağlar. Cinsel ilişki sırasında kaslar aktif olarak çalışır ve bu da bir tür egzersiz olarak görülebilir. Özellikle bel, kalça, karın ve bacak kasları cinsel ilişki sırasında çalışır ve güçlenir. Ayrıca cinsel aktivite, kalori yakımında da etkilidir. Araştırmalar, ortalama bir cinsel ilişki sırasında yaklaşık ortalama 85-150 kalori yakıldığını göstermektedir. Bu, düzenli cinsel yaşamın fiziksel aktiviteyle eşdeğer olduğunu ve kalori yakımına katkı sağladığını göstermektedir.

9. Kemikleri güçlendirir:

Rutin cinsel aktivite, vücutta salgılanan testosteron hormonu sayesinde kemikleri güçlendirerek daha sağlıklı bir kas ve iskelet sistemine sahip olmanıza katkı sağlayabilir. Cinsel ilişki sırasında vücutta salgılanan testosteron hormonu, kemik yoğunluğunun artmasına ve kemik sağlığının korunmasına yardımcı olabilir. Özellikle yaşlanma sürecinde kemik erimesi riskini azaltabilir ve kemiklerin daha güçlü kalmasına destek olabilir. Testosteron hormonunun kas gelişimine de olumlu etkileri vardır. Kas dokusunun korunmasına ve güçlenmesine katkı sağlayabilir, böylece daha sağlıklı bir kas sistemi elde edilebilir.

10. Ağrıları dindirir:

Orgazm sırasında salgılanan endorfin hormonu, var olan ağrıların giderilmesinde etkili olabilir. Endorfinler doğal ağrı kesicilerdir ve vücutta rahatlama sağlayarak ağrıyı azaltabilir. Düzenli cinsel aktivitenin, endorfin salınımını artırarak ağrıların hafiflemesine yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Özellikle kronik ağrılar, baş ağrıları veya adet öncesi ve adet sırasında yaşanan ağrılar gibi durumlarda düzenli seksin olumlu etkileri gözlemlenebilir. Endorfin hormonunun vücutta salgılanmasıyla birlikte ağrı hissi azalabilir ve genel olarak daha rahatlamış bir his sağlanabilir. Ancak cinsel aktivitenin sadece ağrıları gidermek için değil, sağlıklı bir yaşam tarzının bir parçası olarak düşünülmesi önemlidir.