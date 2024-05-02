Seks hayatını renklendirmenin yeni yolu: Somon balığı yöntemi

Son zamanların en popüler trendlerinin birçoğu güzellik merkezlerinde daha da popülerleşiyor. Trendlerde son olarak en fazla ilgi çeken konu da seks hayatı yeniliklerinden somon balığı yöntemi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:43
Seks hayatını renklendirmenin yeni yolu: Somon balığı yöntemi
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Yaşlanma karşıtı olarak kullanılan Somon spermi, içerisindeki nükleotidin ile ölü deri hücrelerini canlandırdığı ve hücre yenilenmesine yardımcı olduğu söyleniyor.

SANAT DÜNYASI DA BU YÖNTEME BAŞVURUYOR

Yaygın olarak yüze enjekte edilen Somon spermi, güzellik dünyasında en popüler ürünlerden biri olarak özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılıyor. Hollywood yıldızı Jennifer Aniston bile somon balığı yöntemini kullandığını açıklamıştı.

SEKS HAYATINA DA GENÇLİK GETİRİYOR

Londra, Liverpool ve Kuzey Galler'de klinikler işleten estetik doktoru Amanda Azzopardi, somon balığı sperminin vajinada da benzer gençleştirici etkiler sağlayabileceğini iddia ediyor. Azzopardi, sonuçların iki ila dört seanstan sonra görülebileceğini söylerken bunun yaşlı insanlar için "Kesinlikle hayat değiştirdiğini" söyledi...


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