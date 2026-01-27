Cumhuriyet Gazetesi Logo
e- Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? 27 Ocak e-Devlet ne zaman düzelecek?

e- Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? 27 Ocak e-Devlet ne zaman düzelecek?

27.01.2026 14:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
e- Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? 27 Ocak e-Devlet ne zaman düzelecek?

27 Ocak Salı günü e-Devlet platformuna giriş yapmak isteyen kullanıcılar, bazı hizmetlerde kısa süreli yavaşlama ve erişim problemleriyle karşılaştı. Peki, e- Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? 27 Ocak e-Devlet ne zaman düzelecek?

e-Devlet'e giriş yapmak isteyen yurttaşlar uyarı ile karşılaşıyor. e-Devlet'e giriş yapmak isteyen vatandaşlar uyarı ile karşılaşıyor. Peki, e- Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? 27 Ocak e-Devlet ne zaman düzelecek?

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

27 Ocak 2026 Salı günü e-Devlet Kapısı'na giriş yapmak isteyen kullanıcılar, platformda gözlemlenen geçici yavaşlama ve kısa süreli teknik aksaklıklarla karşılaştı. Özellikle kimlik doğrulama süreçlerinde yaşanan gecikmeler, bazı hizmet sayfalarının geç açılması ve işlem yoğunluğuna bağlı anlık erişim sorunları dikkat çekti.

Resmî kaynaklardan, e-Devlet sisteminin tamamen devre dışı kaldığına dair kapsamlı bir çökme açıklaması yapılmış değil. Kullanıcı geri bildirimleri, sorunların geçici teknik aksaklıklar veya anlık yoğunluktan kaynaklandığını işaret ediyor. Yetkililer, sistemin sorunsuz çalışması için teknik kontrolleri sürdürmeye devam ediyor.

İlgili Konular: #E-devlet #çöktü