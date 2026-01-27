e-Devlet'e giriş yapmak isteyen yurttaşlar uyarı ile karşılaşıyor. e-Devlet'e giriş yapmak isteyen vatandaşlar uyarı ile karşılaşıyor. Peki, e- Devlet çöktü mü, neden girilmiyor? 27 Ocak e-Devlet ne zaman düzelecek?

E-DEVLET ÇÖKTÜ MÜ?

27 Ocak 2026 Salı günü e-Devlet Kapısı'na giriş yapmak isteyen kullanıcılar, platformda gözlemlenen geçici yavaşlama ve kısa süreli teknik aksaklıklarla karşılaştı. Özellikle kimlik doğrulama süreçlerinde yaşanan gecikmeler, bazı hizmet sayfalarının geç açılması ve işlem yoğunluğuna bağlı anlık erişim sorunları dikkat çekti.

Resmî kaynaklardan, e-Devlet sisteminin tamamen devre dışı kaldığına dair kapsamlı bir çökme açıklaması yapılmış değil. Kullanıcı geri bildirimleri, sorunların geçici teknik aksaklıklar veya anlık yoğunluktan kaynaklandığını işaret ediyor. Yetkililer, sistemin sorunsuz çalışması için teknik kontrolleri sürdürmeye devam ediyor.