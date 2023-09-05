Ebeveynlik tavsiyeleri veren YouTuber çocuk istismarıyla suçlanıyor!

Yayınlanma: 05.09.2023 - 11:20

Güncelleme: 05.09.2023 - 11:26

ABD’de YouTube’da ebeveynlik tavsiyeleri verdiği kanalıyla ünlü olan Ruby Franke isimli kadın ve iş ortağı Jodi Nan Hildebrandt gözaltına alındı. Yetkililer, Franke'nin yetersiz beslenme yaşayan oğlunun evden kaçması sonrası ‘çocuk istismarı’ ile suçlandığını açıkladı.

BBC’nin haberine göre, yetkililer, ABD'nin Utah eyaletinde yaşanan olayda, Ruby Franke’nin 10 yaşındaki kızını da iş ortağı Hildebrandt'ın evinde, benzer şekilde yetersiz beslenmeden mustarip bir halde buldu. Polis, Franke’nin 12 yaşındaki oğlunun pencereden kaçtığını ve komşularının evine giderek yiyecek ve su istediğini aktardı.

"İKİ ÇOCUK ÜÇ FARKLI ŞEKİLDE İSTİSMAR EDİLDİ"

Santa-Clara Ivins Kamu Güvenliği Departmanı’ndan yapılan açıklamada da söz konusu komşunun durumu ihbar ettiği ve çocuğun vücudunda açık yaralar ve koli bandı olduğunu söylediği bilgisi paylaşıldı. İhbar üzerine komşunun evine giden kolluk kuvvetleri de çocuğun vücudundaki yaraları ve yetersiz beslenme emarelerini teyit etti. Çocuk, ardından ‘halatla bağlanmadan kaynaklanan derin yaralar ve yetersiz beslenmeden ötürü’ hastaneye kaldırıldı. Franke’nin 10 yaşındaki kızı da benzer şekilde hastaneye götürüldü.

Yetkililer, olayın ardından arama kararı çıkardı. Toplam dört çocuk, aile ve çocuk hizmetlerinin bakımına verildi. Washington County yetkilileri, 1 Eylül Cuma günü Ruby Franke ve Jodi Nan Hildebrandt’a resmi olarak suçlama yöneltti.

Buna göre, iki çocuğa, fiziksel istismar, yetersiz beslenme ve ciddi duygusal zarar olmak üzere üç farklı şekilde istismarda bulunulduğu aktarıldı. Her bir suçlama, 10 yıla kadar hapis cezası ve 10 bin ABD dolarına kadar para cezasını öngörüyor.

ABD medyasının bildirdiğine göre, Bayan Franke'nin en büyük kızı Shari Franke, annesinin tutuklanmasının ardından Instagram'da bir gönderi paylaşarak kendisinin ve ailesinin "adaletin yerini bulmasından çok memnun olduklarını" söyledi.

"YILLARDIR BUNU ANLATMAYA ÇALIŞIYORDUK"

41 yaşındaki Franke ilk olarak 2015 yılında "8 Passengers" (8 Yolcu) isimli YouTube kanalıyla ünlü olmuştu. Franke, kanalında, altı çocuğuna nasıl ebeveynlik yaptığını anlatıyordu. Kanal bu yıl etkinliğine son verilene kadar 2 milyon aboneye ulaşmıştı. Franke, daha önce de kanalında anlattığı sıkı ebeveynlik yöntemleri sebebiyle eleştirilmiş, oğlunu ceza olarak aylarca bir fasulye çuvalı üzerinde uyuttuğunu söylemişti. Franke’nin bir ‘disiplin’ yöntemi olarak yemek vermemeyi de kullandığı kendi anlatımlarından biliniyordu.

Söz konusu fasulye çuvalı ifadelerinin ardından bazı izleyiciler yerel çocuk koruma hizmetlerini aramış, Franke ise söylediklerinin ‘bağlamından çıkarıldığını’ ileri sürmüştü.

KENDİ KIZI DA ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

Gözaltı kararının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan büyük kızı Shari Franke, "Yıllardır polise ve Çocuk Koruma Hizmetleri’ne bunu anlatmaya çalışıyorduk. Sonunda müdahale etmeye karar vermelerine sevindik" dedi.

Artık ailesiyle yaşmayan büyük Shari Franke kardeşleri için endişelendiğini belirtmiş polise şikayette bulunduğu fakat hiçbir sonuç alamadığı aktarıldı.

Gözaltındaki Franke ise polise konuşmayı reddederek avukat talebine bulundu.