Ebru Gündeş'in annesi yaşamını yitirdi

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti.

DHA
24 Temmuz 2022 Pazar, 14:35
Ebru Gündeş'in annesi yaşamını yitirdi
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Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin hayatını kaybetti. Acı haber,  yaşadığı sitenin apartman yönetimi tarafından duyuruldu. 

Yapılan duyuruda, "Sayın sakinlerimiz malikimiz Ebru Gündeş'in annesi Müjgan Bilgin vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Merhumenin cenazesi 25.07.2022 pazartesi günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecektir" ifadeleri kullanıldı. 


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