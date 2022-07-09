Rıza Sarraf, Ebru Gündeş'e velayet davası açtı
Rıza Sarraf, Ebru Gündeş'le evliliğinden dünyaya gelen 10 yaşındaki kızı Alara'nın velayetini almak için mahkemeye başvurdu.
TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 11 yıllık evliliklerini geçen yıl bitiren Ebru Gündeş ile Rıza Sarraf arasındaki gerginlik sürüyor. Rıza Sarraf'ın, eski eşi Ebru Gündeş'e velayet davası açtığı ortaya çıktı.
10 yaşındaki kızı Alara'nın velayetini isteyen Sarraf ayrıca Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nden duruşmaların gizli yapılması için de karar aldırdı.
Ebru Gündeş'in son olarak Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile sevgili olması gündeme gelmişti. Ardından Rassan Khoshnaw mahkemeden telefon ve bilgisayarının hacklendiğini öne sürerek erişim engeli talebinde bulunmuştu.
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