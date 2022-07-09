Rıza Sarraf, Ebru Gündeş'e velayet davası açtı

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:14

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 11 yıllık evliliklerini geçen yıl bitiren Ebru Gündeş ile Rıza Sarraf arasındaki gerginlik sürüyor. Rıza Sarraf'ın, eski eşi Ebru Gündeş'e velayet davası açtığı ortaya çıktı.

10 yaşındaki kızı Alara'nın velayetini isteyen Sarraf ayrıca Beykoz 2. Aile Mahkemesi'nden duruşmaların gizli yapılması için de karar aldırdı.

Ebru Gündeş'in son olarak Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile sevgili olması gündeme gelmişti. Ardından Rassan Khoshnaw mahkemeden telefon ve bilgisayarının hacklendiğini öne sürerek erişim engeli talebinde bulunmuştu.