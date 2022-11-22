Ebru Gündeş'ten Armağan Çağlayan'a duygulandıran mesaj

22 Kasım 2022 Salı, 08:16

Ünlü televizyoncu ve sunucu Armağan Çağlayan, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda akciğer kanserine yakalandığını duyurdu.

Başarılı yapımcı, sağlık kontrolleri sırasında bir kitle tespit edildiğini belirterek, kansere yakalandığını ve bir süre çalışmalarına ara vereceğini belirtti.

POPSTAR'DA BİRLİKTE ÇALIŞMIŞLARDI

Çağlayan'ın bu paylaşımından sonra çok sayıda kişi destek mesajları gönderdi. Yıllar önce Popstar'da birlikte jüri koltuğunda oturduğu ünlü şarkıcı Ebru Gündeş de Instagram'dan paylaştığı mesajla Armağan Çağlayan'a destek verdi.

YILLAR ÖNCE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

1999 yılında "Dön Ne Olur" albümünün tanıtımı sırasında kameraların karşısında beyin kanaması geçiren ve ölümden dönen Ebru Gündeş, Armağan Çağlayan'la olan bir fotoğrafını paylaştı.

"BENDEN ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE İNATÇI OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Gündeş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canım Armağan'ım, güzel yürekli arkadaşım... Senin üstesinden gelemeyeceğin hiçbir şey olduğuna inanmıyorum...Yıllardır beyninde 3 tane klipsle, 2. hayatını yaşayan benden çok daha güçlü ve inatçı olduğunu da biliyorum... Dolayısıyla bu sürecin sonunda kazananın sen olacağından en ufak bir şüphem yok. Her zaman yanındayım. Dualarım seninle"

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

“Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım. Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi’ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz.”



Hastalığıyla ilgili gelişmeleri paylaşacağını belirten Çağlayan sözlerini şöyle sürdürdü:



“Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim. 18 Aralık’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde yeniden görüşmek dileğiyle… Dedikodu ve yanlış haberlerin önüne geçmek için, buradan sık sık süreçle ilgili kısa bilgilendirmeler yapacağım. Herkese tek tek yanıt veremeyeceğim için şimdiden anlayış rica eder, sevgi ve esenlikler dilerim.”