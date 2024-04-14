Ebru Helvacıoğlu kimdir? Ebru Helvacıoğlu kaç yaşında, nereli?

Yargı dizisi konuk oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Diziye yakında genç yıldız Ebru Helvacıoğlu konuk olacak. Peki, Ebru Helvacıoğlu kimdir? Ebru Helvacıoğlu kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 20:43
Ebru Helvacıoğlu kimdir? Ebru Helvacıoğlu kaç yaşında, nereli?
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Televizyonda en fazla izlenen yapımlardan biri olan Yargı dizisine konuk oyuncu olarak Ebru Helvacıoğlu katılacak. Peki, Ebru Helvacıoğlu kimdir? Ebru Helvacıoğlu kaç yaşında, nereli?

EBRU HELVACIOĞLU KİMDİR?

Ebru Helvacıoğlu, 25 Aralık 1986 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Oyunculuk bölümü mezunu olan Ebru Helvacıoğlu, "Küçük Kadınlar" dizisinde Simge rolü ile ekran karşısına çıktı.

2010 yılında Halil İbrahim Sofrası adlı dizide Aslı rolünü oynayan Ebru Helvacıoğlu, 2013 yılında Reşat Nuri Güntekin'in eserinden uyarlanan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in oynadığı, Çalıkuşu dizisinde Necmiye karakterini canlandırdı.

Ebru Helvacıoğlu, 21 Ekim 2016 tarihinde gösterime giren Rüya adlı filmde 2. Sine'yi oynadı. Filmde Gizem Erdem, Dilşad Bozyiğit, Gizem Akman ve Mehmet Ali Nuroğlu ile birlikte rol aldı.


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