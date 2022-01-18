Ebru Polat: 'Sayın Başkanımız, beni MHP’den vekil aday adayı yapmak istedi, Erol Köse şahit'
Moderatörlüğünü 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun yaptığı, Flash TV'de yayınlanan 'Al Sana Haber' programında pop müzik şarkıcısı Ebru Polat; MHP lideri Bahçeli'nin 'Sezen Aksu' eleştirisinin tartışıldığı sırada, "Sayın Başkanımız sağ olsun beni MHP'den vekil aday adayı yapmak istemişti. O kadar büyük sorumluluk alamayacağımı söylemiştim. Erol Köse şahittir buna" diye konuştu. Polat'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.
Flash TV’de yayınlandığı günden beri sosyal medyanın gündeminde olan 'Al Sana Haber' programı, bu kez başka bir konuyla gündeme geldi. Moderatörlüğünü 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun yaptığı programda, pop müzik şarkıcısı Ebru Polat'ın iddiaları dikkat çekti.
Polat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı 'Sezen Aksu' eleştirisinin konu edildiği canlı yayın sırasında, kendisinin MHP'den vekil aday adayı yapmak istendiğini fakat kabul etmediğini öne sürdü. Polat, "Hatta beni Erol Köse'ye götüren de Sayın Başkanımızdır" ifadelerini kullandı.
Polat, yayında şunları söyledi:
"Sayın Başkanımız sağ olsun beni MHP'den vekil aday adayı yapmak istemişti. O kadar büyük sorumluluk alamayacağımı söylemiştim. Hatta beni Erol Köse'ye getiren de Sayın Başkanımızdır. 'Bak bu kızımız sanatçı olmak istiyor, yardımcı ol' diye getiren... Erol Köse bilir, şahittir buna."
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