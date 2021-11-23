Deniz Akkaya, canlı yayında Seyhan Soylu'nun elini öptü

23 Kasım 2021 Salı, 11:32

Seyhan Soylu’nun moderatörlüğündeki Flash Tv’de yayınlanan, Ebru Polat, Nihat Doğan ve Bahar Candan’ın yorumculuk yaptığı ‘Al Sana Haber’e eski manken Deniz Akkaya’nın el öpmesi damga vurdu.

CANLI YAYINDA EL ÖPTÜ

Program sonuna doğru başka bir programa yetişmek üzere müsaade isteyen Deniz Akkaya’ya Seyhan Soylu, “Ben onun ablasıyım bizim örf ve adetimizde büyüklerin eli öpülür” diyerek elini uzattı. Canlı yayında aralarındaki buzları eriten Seyhan Soylu ise Deniz Akkaya’nın alnından öptü.

ESKİ YAYIN ARKADAŞLARINI ELEŞTİRDİ

Son olarak Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Deniz Akkaya, Al Sana Haber programında eski yayın arkadaşlarını eleştirdi.

Söylemezsem Olmaz programından neden ayrıldığı konusuna “Bu konuyu hızlıca konuşup bitirelim çünkü çok demode profillerin olduğu bir hikaye. Olayın kanalla bir ilgisi yok. Sponsorum Sevim Alan’ı kanalla ben tanıştırdım ve sözleşme yaparak anlaşma sağladılar. Ancak markası çıktığında Sevim Hanım hakkında hakarete varan sözler işittim masadaki arkadaşlardan. Daha önce aralarında bir problem yaşadıklarını düşündüm ama her seferinde aynı şeyler yaşanınca Sevim hanımı arayıp sponsorluktan çekilmesini istedim. Ve ben de programdan ayrıldığımı yayına gitmeyeceğimi söyledim" diyerek konuya son kez açıklık getirdi.

"HAYVANA BAKMAYAN ÇOCUĞA NASIL BAKSIN?"

Nurcan Sabur, Deniz Akkaya’ya Selin Ciğerci ile ilgili olarak “Selin Ciğerci ile bir kavganız, mahkemeniz var. Fakat bir anda sen susmayı tercih ettin ses bir anda kesildi. Neden? Bir tehdit ya da baskı mı aldın?” diye sorarak konuya açıklık getirmesini istedi.

Deniz Akkaya, “Susmamın nedeni mahkeme kararı var, konuşma yasağım var. Başka bir sebebi olamaz. Bakın siz bu kadını bu kadar şişirmeyin. Kadın diyerek de bakın iltifat etmiş oluyorum. Yahu onun öyle bir cürmü var mı ki?” derken Seyhan Soylu araya girerek “Gökhan Çıra şu an da Selin Ciğerci’ ye konuşturma beni diyerek seni yani söylediklerini doğrulamış oluyor ve seni tasdikliyor. Ayrıca daha köpeğine bakamazken çocuğa nasıl bakacak demiştin. Niye böyle söyledin?” diye sordu.

Deniz Akkaya ise “Evet ihtimal vermemiştim ama oturduğu sitede baktığı bir Golden cinsi köpeği varmış. Hayvana bakılmadığı için hayvan bahçelerde başıboş geziyormuş” diyerek neden taşıyıcı anne aracılığıyla çocuk sahibi olmaması gerektiği hakkında da düşüncelerini dile getirdi.

"OKAN BAYÜLGEN EN BÜYÜK AŞKIM DEĞİL"

Ece Ronay ile neden bu kadar uğraştığı konusuna da açıklık getiren Akkaya, “ İki şeye karşı tahammül ve empati yapamıyorum. Birincisi çocuklarla ilgili konular ve ikincisi bayrak. Ben çok fazla milliyetçiyim. Ece Ronay ile ilgili takıldığım konu bu kız ben PKK sempatizanı değilim diyemedi” açıklamasını yaptı.