Ebru Polat'tan 'Bahçeli' düzeltmesi: 'Buraya nasıl saptırıldı anlamadım'

19 Ocak 2022 Çarşamba, 12:38

Flash TV’de yayınlandığı günden beri sosyal medyanın gündeminde olan 'Al Sana Haber' programı, bu kez başka bir konuyla yeniden gündeme gelmişti. Moderatörlüğünü 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun yaptığı programda, pop müzik şarkıcısı Ebru Polat'ın iddiaları dikkat çekmişti.

'Şahane Bir Şey Yaşamak' isimli şarkısının sözleri üzerinden hedef gösterilen Sezen Aksu'nun konuşulduğu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı 'Sezen Aksu' eleştirisinin konu edildiği canlı yayın sırasında Polat, kendisinin MHP'den vekil aday adayı yapılmak istendiğini fakat kendisinin kabul etmediğini öne sürmüştü.

Polat, canlı yayında iddialarda bulunmuştu:

"Bu arada buradan bir şey söyleyeyim konu açılmışken; ben avukat iken MHP'den, vekil aday adayı oluyordum. Beni vekil aday adayı yapmak istemişlerdi. Sayın Başkanımız sağ olsun beni MHP'den vekil aday adayı yapmak istemişti. O kadar büyük sorumluluk alamayacağımı söylemiştim. Hatta beni Erol Köse'ye getiren de Sayın Başkanımızdır. 'Bak bu kızımız sanatçı olmak istiyor, yardımcı ol' diye getiren... Erol Köse bilir, şahittir buna."

"KONU NASIL SAPTIRILDI ANLAMADIM"

Ünlü şarkıcının sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Ebru Polat bir açıklama yaptı ve sözlerinin çarptırıldığını söyledi.

Polat, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Halbuki ben MHP İl Başkanımızın, ben avukat iken 'partimizde genç ve kültürlü insanlar var ve aday adayı olmalılar' diye beni gösterdiğini söyledim. Konu buraya nasıl saptırıldı anlamadım... Tüm MHP'li kardeşlerimi seviyorum. Sayın başkanımız ile ilgili yalan haber yapanları kınıyorum..."

"Sayın basın mensubu arkadaşlarım; değerli başkanımız Devlet Bahçeli hakkında yazdığınız yalan haberleri kaldırınız..."

"Bu arada ben de bu vatanın bir evladıyım ve kendimi bildim bileli ülkücü ve milliyetçiyim. Hukukçuyum ve psikoloji yüksek lisans yapıyorum. Darbede sokağa çıkıp çağrı yapanlardan ve milleti için her şeyi göze alanlardanım. Gayet de aday olmak benim hakkım. Abarmayın sizde ha..."