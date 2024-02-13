Ebru Yaşar'dan sürpriz şarkı

Yayınlanma: 13.02.2024 - 00:23

Güncelleme: 13.02.2024 - 00:24

Ebru Yaşar'ın yeni şarkısı “Yoksun” dijital platformlarda yerini alırken alanında izlenme rekorları kırdı.

Geçen yıl “Kehribar” şarkısıyla dinlenme rekorları kıran Türk müziğinin deneyimli ismi Ebru Yaşar, çıkaracağı albüm öncesi yeni bir şarkı ile sanat dünyasına merhaba dedi.

Bir süredir çıkaracağı albümü bekleyen hayranlarına sürpriz yapan Yaşar, “Ben zaten şarkıyı almıştım. Söylemiştim ve her şey bitmişti. Fakat ufak bir değişiklik yaparak "Yoksun" adlı şarkımızı albüm öncesi çıkarttık. Ben de zaten çok seviyordum Siyam'ın sesini. Ben iş birliklerini seven biriyim. Siyam'ın prodüktöründen de şarkıyı önce çıkaralım ricası gelince kıramadım. Destek olmayı çok seviyorum. Çok tatlı bir şarkı oldu" dedi.