Ece Erken açıkladı: Tanyeli'nin yakınları hastaneye çağırıldı!

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, sağlık durumu ağırlaşınca entübe edildi. Oğlu Taylan, annesiyle olan duygusal fotoğrafını paylaşarak "Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal" notunu düştü. Ece Erken, bütün yakınlarının hastaneye çağrıldığını duyurdu.

Ece Erken açıkladı: Tanyeli'nin yakınları hastaneye çağırıldı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 17:47

2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki eski oryantal Tanyeli, sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından entübe edildi.

Tanyeli'nin oğlu Taylan, annesinin entübe edilmesinin ardından duygusal bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Taylan, gönderisine "Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal" notunu düştü.

"BÜTÜN YAKINLARINI HASTANEYE ÇAĞIRMIŞLAR"

Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken, Tanyeli'nin son durumu hakkında yeni gelişmeleri duyurdu. Erken, "Dün duyduğum bilgiye göre, bütün yakınlarını hastaneye çağırmışlar" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Tanyeli

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