Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber! Entübe edildi

Yayınlanma: 13.03.2025 - 12:53

Güncelleme: 13.03.2025 - 12:58

Pankreas kanseriyle uzun süredir mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli’den kötü bir haber geldi.

2,5 yıldır pankreas kanseriyle savaşan ve 4 aydır hastanede tedavi görüyordu.

ENTÜBE EDİLDİ

Mynet'in haberine göre, 54 yaşındaki Tanyeli dün akşam saatlerinde durumunun ağırlaşması sonucu entübe edildi.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Son olarak 27 Şubat'ta bir mesaj yayınlayan Tanyeli "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.