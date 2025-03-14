Seren Serengil'in 'Tanyeli' paylaşımı tepki çekti: 'Bu nasıl moral vermek'

Yayınlanma: 14.03.2025 - 13:10

Güncelleme: 14.03.2025 - 13:10

Uzun süredir kanser tedavisi gören ünlü oryantal Tanyeli’nin sağlık durumunun ağırlaşarak entübe edilmesi sonrası, Seren Serengil’in sosyal medyada yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

Serengil, Tanyeli ile geçmişte yaşadığı anıları anlattığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tanyeli… O kadar çok yıllar beraber çalıştık ki… İlla sen ol isterdim kadroda. Çünkü seni çok severdim. Kalbini, samimiyetini, beni güldürmelerini, kuliste bana ders verip benim bir türlü oryantal dansını beceremediğime ne çok gülerdik. Ne güzel günlermiş… Ne kadar saygılı, ne kadar kalpten, ne kadar iyi yürekli bir kızdın. Yoruldun… Bedenin, ruhun yoruldu… Bir an önce iyileş diye, hayata tutunman için dualar ediyorum ama olur da çok acı çekiyorsa o güzel ruh, bırak aşkım. Bırak git… Burada akılda kalacak bir hayat yok geride bırakacağın… Biz de yaşıyoruz işte yaşamak denirse. Yaşanmayacak kadar kötülüklerle dolu bu dünyada zaman dolduruyoruz. Bari sen kaç kurtul bu kötülüklerden. Nerede huzurlu olacaksan orada ol… Hakkım sana helal olsun canım Tanyeli…"

Ancak Serengil’in bu ifadeleri, sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar, "Ne olursa olsun hayat tatlıdır. 'Kaç kurtul' demek nasıl bir düşünce şekli?", "Çıkmadık candan umut kesilmez diye bir söz duymamış mı?", "Bu nasıl moral vermektir?" gibi yorumlarla paylaşımı eleştirdi.