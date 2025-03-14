Gonca Vuslateri'nden entübe edilen Tanyeli'ye: 'Hakkım helal olsun'

Entübe edilen Tanyeli için Gonca Vuslateri duygusal bir paylaşımda bulundu. Vuslateri, "Hakkım helal olsun" ifadesini kullandı.

Gonca Vuslateri'nden entübe edilen Tanyeli'ye: 'Hakkım helal olsun'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.03.2025 - 09:44

Yaklaşık 2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli'nin sağlık durumu ağırlaştı. Solunum desteğine ihtiyaç duyan sanatçı, doktorlarının kararıyla entübe edildi.

Oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla Tanyeli’nin sağlık durumuna dikkat çekti. Vuslateri, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tanyeli'm... Yoruldun artık. Son saatlerin mi bilmiyorum? Son dakikaların mı hiç bilmiyorum ama sonsuz bir bağ daima var aramızda, onu biliyorum. Hakkım, helal olsun."

Sanatçının direncini vurgulayan Vuslateri, bir başka paylaşımında ise "Direniyor güzelim. Güzel kalpli Tanyeli'm" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Gonca Vuslateri #Tanyeli

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