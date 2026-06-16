Ece İrtem’in yakın arkadaşı o konuşmasını anlattı: ‘’Sanırım ben gençken öleceğim’ derdi’

Doğum gününün hemen ertesi günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in yakın arkadaşı Cansu Gültekin, sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşarak duygusal bir yazı yayımladı.

Gültekin, şunları yazdı:

“Ece benim eski bir dostumdu. Gerçek anlamda yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmeyen bir arkadaşlıktı. Birbirimizin evinde yaşardık bir dönem. Beraber gülüp ağlardık. Son paramızla bir tabak yemek paylaşırdık. Sonra yıllar bizi biraz ayırdı ama hep iletişimimiz oldu. Yakın dönemde çok kayıpları ve yasları olmuştu, çok üzülmüştü. Son konuşmamızda bana bunları anlatmıştı.

Hakkında birkaç güzel şey paylaşmak istiyorum.

Ece çok temiz kalpli bir kızdı. Saf denecek ölçüde. O nedenle ki insanlar onu sık sık kandırır, üzer, kalbini kırardı. Çok küçük şeylere bile çok üzülürdü.

Çok hayalperestti. Bir kez bana “kendimi hiçbir hayalimde yaşlı bir kadın olarak hayal edemiyorum sanırım ben gençken öleceğim” demişti. Boş konuşma demiştim. Ben de son 3 gündür hep onu düşünüyordum nedense. Bazı hisler boş değilmiş..

Bana dizi senaryolarını getirirdi, tüm repliklerini prova ederdik. Bana kötü giyindiğimi söyler kıyafetlerimi o seçerdi, ben de aynı onun gibi giyinmeye çalışırdım. Somon pişirmeyi bana o öğretmişti. Muhteşem derecede hayat dolu bir kızdı. Kendi çalar kendi söyler kendi oynardı. Çok inançlıydı ve alın yazısına çok inanıyordu. Evlenmeyi aile kurmayı çok isterdi. Sevdiği insanların güzel özelliklerinden şarkı sözleri yazıp bestelerdi. Gerçek bir romantikti. Şarkıcı olmak isterdi ama ünlü bir oyuncu olmayı daha çok. Bir gün Tayland’da yaşamak isterdi.

Ünlü bir oyuncu olmayı başardığı ve son günlerinde uzak doğuda olduğu için onun adına çok seviniyorum.

Böyle bir durumda kalırsak Clap Your Hands çalsın kimse de ağlamasın isterdi. Bugün bütün gün ağladım ama hatrına clap your hands de çalacağım. Yattığın yer nur olsun güzel Ecem. İyi ki gençliğimizin bir bölümünü paylaştık.”