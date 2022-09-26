Ece Ronay canlı yayında iddia etti: Mehmet Ali Erbil'in günlük kazancı dudak uçuklattı
Mehmet Ali Erbil ile davalık olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, ünlü şovmenin günlük kazancına ilişkin bir iddiada bulundu. Dava süreçleriyle gündeme oturan Mehmet Ali Erbil, son olarak Ece Ronay'ın "Yeni dilenciniz hayırlı olsun Türkiye" sözleri üzerine suç duyurusunda bulunmuştu.
Geçen günlerde Mehmet Ali Erbil TikTok hesabı açmış ve Erbil’in paylaşımları çok konuşulmuştu. Ece Ronay da mahkemelik olduğu Erbil’e ‘dilenci’ yorumunda bulunmuştu. Erbil, bunun üzerine Ece Ronay hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Son olarak TV8'de 2. Sayfa programına konuk olan Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil’in günlük kazancını açıkladı.
'GÜNLÜK 100 BİN TL KAZANIYOR'
Canlı yayında platformun işleyişini anlatan Ronay şunları söyledi:
"Mehmet Ali Erbil günlük 70 ile 100 bin TL para kazanıyor Orada her tarzda insan var… Video paylaşıp takipçi elde ediyorsunuz ama canlı yayın açarsanız para kazanıyorsunuz.
Bunun için karşı tarafla yarışma yapıyorsunuz, karşılıklı ceza verme oyunları oynuyorsunuz. İnsanlar da size canlı yayın boyunca hediye gönderiyor. Bu hediyeleri almanın belirli bir miktarda ücreti var."
"BURAYA ÜNÜ BİTENLER GİRMEYE BAŞLADI"
Ronay, şu ifadeleri kullandı:
"Aslında insanlar dalga geçiyorlar, karşılarında büyük gördükleri isimleri rezil duruma düşürüyorlar. Mesela karşılıklı yarışmada onu küçük düşürecek şeyler yaptırıyorlar. Genelde buraya ünü bitenler girmeye başladı.
Son dönemde Merve Boluğur girdi. 7/24 canlı yayın açıyor. 700 TL gönderdiyseniz yarısını platform alıyor. 350 TL’si size geliyor."
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