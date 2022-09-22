Ece Seçkin'den o yoruma sert tepki
Şarkıcı Ece Seçkin sosyal medya hesabı üzerinden bir öğretmenin attığı tweeti gündeme getirdi ve kendisinin boyu üzerinden yapılan göndermeye tepki gösterdi.
Şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya platformu Twitter'da bir öğretmenin içinde kendisinin adı da geçen tweete yanıt verdi.
Ünlü şarkıcı, öğretmenin öğrencisiyle ilgili paylaşım yapmasına ve bu paylaşımda kendisine de göndermede bulunmasına tepki gösterdi. Seçkin paylaşımında "Öğrencinizi kendisinin yaşının yetmediği bu platformda bu alaycı sözlerle aşağıladığınız tweet daima kalacaktır" dedi.
'BOY AYNASI YERİNE EL AYNASINA BAKAN ECE SEÇKİN...'
Öğretmen sosyal medyadaki paylaşımında "Bugün okulumuzun çok değerli öğrencilerinden Rojin: 'O hocam saçlarınız çıkmış' diyor. Sabah pansiyondan çıkarken boy aynası yerine el aynasına bakan, Ece Seçkin kadar boyu olana bak sen. Sen o boyla benim kafamı nasıl gördün?" ifadelerini kullandı.
'ALAYCI SÖZLERLE AŞAĞILADIĞINIZ TWEET...'
Öğretmenin bu tweet'inin ekran görüntüsünü alan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve öğretmene yanıt verdi.
Seçkin paylaşımında "Hocam. Okulunuzun öğrencilerinden Rojin'in boyu hızla uzayacaktır. Ama sizin bir öğretmen olarak değerli öğrencinizi kendisinin yaşının yetmediği bu platformda bu alaycı sözlerle aşağıladığınız tweet daima kalacaktır. Bu arada saçlarınızın çıkmasına sevindim" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Suya ulaşmak için 15 kilometrelik tozlu yolculuk
- Plastik parçaya sıkışan parmağını itfaiye kurtardı
- Organ bağışına dikkat çekmek için pedal çevirerek geldi
- Eğitim masraflarını böyle karşılıyor
- Nazım Hikmet’in hayatı, müzikale taşındı
- Çocuklar üşümesin diye 81 ilde atkı ve bere örecek
- Türkiye'nin ilk deniz kadın koruyucuları görevde
- Gözyaşlarını tutamadı
- Dostlukları görenleri gülümsetti
- Trabzon'da Atatürk Köşkü, restorasyona alındı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapıları kapatıyor, ülkeye girilemeyecek...
- Yangın söndürme helikopteri düştü
- İmamoğlu'ndan ilk tepki: 'Bir an önce kapatsınlar'
- Peker cephesinde yeni gelişme
- Sedat Peker’den 'Emre Olur' açıklaması
- Türkiye'den 'eski düşmana' 20 SİHA
- Emre Olur'un savcılık ve Emniyet ifadesi ortaya çıktı
- Provokatif afiş hazırlayan şirketten açıklama
- Protestolar tüm ülkeye yayıldı, ölü sayısı artıyor!
- Kılıçdaroğlu'ndan seçim tarihi açıklaması