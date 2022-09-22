Ece Seçkin'den o yoruma sert tepki

22 Eylül 2022 Perşembe, 09:32

Şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya platformu Twitter'da bir öğretmenin içinde kendisinin adı da geçen tweete yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı, öğretmenin öğrencisiyle ilgili paylaşım yapmasına ve bu paylaşımda kendisine de göndermede bulunmasına tepki gösterdi. Seçkin paylaşımında "Öğrencinizi kendisinin yaşının yetmediği bu platformda bu alaycı sözlerle aşağıladığınız tweet daima kalacaktır" dedi.

'BOY AYNASI YERİNE EL AYNASINA BAKAN ECE SEÇKİN...'

Öğretmen sosyal medyadaki paylaşımında "Bugün okulumuzun çok değerli öğrencilerinden Rojin: 'O hocam saçlarınız çıkmış' diyor. Sabah pansiyondan çıkarken boy aynası yerine el aynasına bakan, Ece Seçkin kadar boyu olana bak sen. Sen o boyla benim kafamı nasıl gördün?" ifadelerini kullandı.

'ALAYCI SÖZLERLE AŞAĞILADIĞINIZ TWEET...'

Öğretmenin bu tweet'inin ekran görüntüsünü alan ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve öğretmene yanıt verdi.

Seçkin paylaşımında "Hocam. Okulunuzun öğrencilerinden Rojin'in boyu hızla uzayacaktır. Ama sizin bir öğretmen olarak değerli öğrencinizi kendisinin yaşının yetmediği bu platformda bu alaycı sözlerle aşağıladığınız tweet daima kalacaktır. Bu arada saçlarınızın çıkmasına sevindim" ifadelerini kullandı.