Ece Üner'den Gülşen kararına sert tepki: 'Hizbullahçıya af çıktığı gün...'

Yayınlanma: 05.05.2023 - 09:17

Güncelleme: 05.05.2023 - 10:23

Ünlü sanatçı Gülşen Çolakoğlu, bir konserinde imam hatiplilerle ilgili sözleri gerekçe gösterilerek, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla dün yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Aynı gün, 3 kişiyi öldürüp betona gömen ve “Anayasal düzeni zorla değiştirmeye kalkışmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen Hizbullah terör örgütü üyesi Mehmet Emin Alpsoy’un kalan cezası, cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle affedildi.

TV100 sunucusu Ece Üner, aynı gün yaşanan bu iki gelişmeye dair eleştiride bulundu.

"HİZBULLAHÇIYA AF ÇIKTIĞI GÜN..."

Ece Üner, şunları söyledi:

"Hafıza problemimiz var, yapılan adaletsizlikleri hemen unutuyoruz diye artık aynı gün içinde çıkıyor adalet timsali kararlar. Hizbullahçıya af çıktığı gün Gülşen’e de hapis hükmü verildi.

Evet, sanatçı Gülşen, Hizbullah terör örgütü yöneticisi olarak üç kişiyi domuz bağıyla sorgulayıp öldürmekle suçlandığı için… Pardon cinayet işlediği için… Yok, pardon kadına şiddet ve çocuk tacizi dolayısıyla… Olmadı… Sokak röportajında ‘Hizbullahçıyız, kafalarını keseceğiz’ dediği için… Çok pardon kafamda bir türlü oturtamayınca cümleyi de bir türlü kuramadım kusura bakmayın.

Sanatçı Gülşen, imam hatiplilerle ilgili orkestra arkadaşına söylediği sözlerden dolayı ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı."