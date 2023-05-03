Son Dakika: Şarkıcı Gülşen'e 10 ay hapis cezası

Yayınlanma: 03.05.2023 - 10:35

Güncelleme: 03.05.2023 - 10:49

Sanatçı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik 'İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' şeklindeki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası talebiyle İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada, bugün karar açıklandı.

10 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Gülşen’in geçtiğimiz yıl nisan ayında verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demesinin yer aldığı bir video günler sonra dolaşıma sokulmuştu. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifadenin yer aldığı videonun yayılmasının ardından Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı.

Kıyafetleri üzerinden gerici çevrelerce sık sık hedef alınan şarkıcı Gülşen, iktidara yakın isimler tarafından sosyal medyada hedef gösterilmişti. Gülşen, 25 Ağustos’ta halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlamasıyla tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.

Suçlamayı reddeden Gülşen, sözleri nedeniyle özür dilemişti. 29 Ağustos tarihinde tutukluluğuna yapılan itirazın kabul edilmesiyle konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla tahliye edilen Gülşen'in konutu terk etmeme şartı da 12 Eylül'de kaldırılmıştı.

21 Ekim Cuma günü hâkim karşısına çıkan Gülşen'in karakola imza atma şartı da kaldırılmıştı. Son olarak şarkıcının 'yurtdışına çıkış yasağı' da 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırması karşılığında mahkeme tarafından kaldırıldı.