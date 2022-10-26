Ece Üner'in mikrofonu tuvalete giderken açık kaldı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 08:22

Son dönemde YouTube kanalında yaptığı yayınlarla adından sıkça söz ettiren Oğuzhan Uğur, bu hafta 'sansür yasası'nı ele aldı. İlgili konuyu konuşmak için çok sayıda gazeteci ve sosyal medya fenomenlerini davet etti.

DURUMU OĞUZHAN UĞUR FARK ETTİ

Cüneyt Özdemir, Uğur Dündar gibi isimlerin yanı sıra Ece Üner de konuklar arasındaydı. Program sırasında gazeteci Ece Üner, tuvalete gitmek için izin istedi.

O sırada Üner'in mikrofonu açık kaldı. Mikrofonun açık kaldığını fark eden Oğuzhan Uğur hemen devreye girerek, "Arkadaşlar mikrofonu kapatır mısınız. Devamı da olacak belli ki" diyerek rejiyi uyardı.