Ece Üner'in mikrofonu tuvalete giderken açık kaldı
Sosyal Medya Yasası için Oğuzhan Uğur'un Youtube kanalına konuk olan gazetecilerden Ece Üner, yayın ortasında tuvalete giderken mikrofonu açık kaldı.
Son dönemde YouTube kanalında yaptığı yayınlarla adından sıkça söz ettiren Oğuzhan Uğur, bu hafta 'sansür yasası'nı ele aldı. İlgili konuyu konuşmak için çok sayıda gazeteci ve sosyal medya fenomenlerini davet etti.
DURUMU OĞUZHAN UĞUR FARK ETTİ
Cüneyt Özdemir, Uğur Dündar gibi isimlerin yanı sıra Ece Üner de konuklar arasındaydı. Program sırasında gazeteci Ece Üner, tuvalete gitmek için izin istedi.
O sırada Üner'in mikrofonu açık kaldı. Mikrofonun açık kaldığını fark eden Oğuzhan Uğur hemen devreye girerek, "Arkadaşlar mikrofonu kapatır mısınız. Devamı da olacak belli ki" diyerek rejiyi uyardı.
Video Haberler
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur'da derin çatlak
- Nebati'nin skandal sözleri gündem oldu
- Konuşmasındaki gizemli ses gündem oldu
- AKP'li Mahir Ünal için harekete geçildi
- İmamoğlu Tuzla Belediye Başkanı'na böyle yanıt verdi
- 20 saniyede her şeyinizi kaybedebilirsiniz!
- TOGG açılış törenine katılacak mı?
- 'Röntgen filmini' alan oraya koştu
- Fakıbaba, Akşener'den ne istedi?
- AKP'nin tütün ve alkole yönelik teklifi Meclis'ten geçti