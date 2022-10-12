Ece Uslu'dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 13:54

Ünlü oyuncu Ece Uslu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Dur Bir Dinle" programına katıldı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde -40 derece soğukta çekilen filmde üzerinde bir hırka olan Ece Uslu, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalma hikayesini anlattı.

Ece Uslu, o güne ait şunları söyledi:

"Biz orada -40 derece çalışıyorduk. Ekibin sakallarının bembeyaz olduğunu hatırlıyorum. Bir sahnede kovalar olur. Suyu boşaltıp yalaktan su dolduracaktım. Üşümesin diye ellerimi kapatıp açıyordum”

Uslu sözlerine şöyle devam etti:

"Yönetmenimiz Kadir İnanır çok kızdı bana. Kendisi karşımda kalpakları takmış, sadece yüzü görünüyor. 'Böyle olur mu?' dedi. 'Ellerini böyle yapma' dedi. Çok sinirlenmiştim. Elimdeki kovayı fırlattım. O zaman siz bu kıyafetlerle bunu yapın demiştim”

Uslu'nun bu hareketinden sonra Kadir İnanır'ın kendisini daha çok sevdiğini ifade etti.