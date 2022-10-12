Ece Uslu'dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı

Ünlü oyuncu Ece Uslu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan programına katıldı. Kadir İnanır ile ilgili sözleriyle şaşırtan Uslu, film çekimi sırasında "O zaman gelin siz bu kıyafetlerle yapın" diye isyan ettiğini anladı.

cumhuriyet.com.tr
12 Ekim 2022 Çarşamba, 13:54
Ece Uslu'dan yıllar sonra gelen Kadir İnanır itirafı
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Ünlü oyuncu Ece Uslu, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan "Dur Bir Dinle" programına katıldı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde -40 derece soğukta çekilen filmde üzerinde bir hırka olan Ece Uslu, donma tehlikesiyle karşı karşıya kalma hikayesini anlattı. 

Ece Uslu, o güne ait şunları söyledi:

"Biz orada -40 derece çalışıyorduk. Ekibin sakallarının bembeyaz olduğunu hatırlıyorum. Bir sahnede kovalar olur. Suyu boşaltıp yalaktan su dolduracaktım. Üşümesin diye ellerimi kapatıp açıyordum”

Uslu sözlerine şöyle devam etti:

"Yönetmenimiz Kadir İnanır çok kızdı bana. Kendisi karşımda kalpakları takmış, sadece yüzü görünüyor. 'Böyle olur mu?' dedi. 'Ellerini böyle yapma' dedi. Çok sinirlenmiştim. Elimdeki kovayı fırlattım. O zaman siz bu kıyafetlerle bunu yapın demiştim”

Uslu'nun bu hareketinden sonra Kadir İnanır'ın kendisini daha çok sevdiğini ifade etti.


Ece Uslu Kadir İnanır

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