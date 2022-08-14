Kadir İnanır’ın son hali dikkat çekti

cumhuriyet.com.tr
14 Ağustos 2022 Pazar, 12:13
<p>Usta oyuncu Kadir İnanır, 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmişti.</p>

Usta oyuncu Kadir İnanır, 20 Kasım'da Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanınca ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne getirilmişti.

<p>Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alındı.</p>

Acil serviste yapılan tahlil ve tetkikleri sonucu İnanır, beyin damarında pıhtı atması tespit edilip, yoğun bakıma alındı.

<p>22 günün ardından tedavisi tamamlanan usta oyuncu, taburcu edilerek evinde dinlenmeye başladı.</p>

22 günün ardından tedavisi tamamlanan usta oyuncu, taburcu edilerek evinde dinlenmeye başladı.

<p>Bir ay içerisinde sağlığına kavuşan İnanır, önceki gün Kuruçeşme'deydi. Bir mekanda tek başına kahvaltı yapan Kadir İnanır, çıkışta görüntülendi.</p>

Bir ay içerisinde sağlığına kavuşan İnanır, önceki gün Kuruçeşme'deydi. Bir mekanda tek başına kahvaltı yapan Kadir İnanır, çıkışta görüntülendi.

<p><strong>SORULARI YANITSIZ BIRAKTI</strong></p> <p>Bir süre önce sağlık sorunlarıyla uğraşan usta oyuncunun, fazlasıyla zayıf hali dikkat çekti. </p>

SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Bir süre önce sağlık sorunlarıyla uğraşan usta oyuncunun, fazlasıyla zayıf hali dikkat çekti. 

<p>İnanır, muhabirlerin sorularını "Başka zaman konuşuruz" diyerek geri çevirdi.</p>

İnanır, muhabirlerin sorularını "Başka zaman konuşuruz" diyerek geri çevirdi.

<p>İşte Kadir İnanır'ın son hali...</p>

İşte Kadir İnanır'ın son hali...

Kadir İnanır yeşilçam

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