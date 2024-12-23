Ecem Erkek ilişkileri hakkında konuştu: 'Güçlü kadının sevilmediğini gördüm'

Yayınlanma: 23.12.2024 - 13:25

Güncelleme: 23.12.2024 - 13:25

Güldür Güldür programıyla büyük bir çıkış yakalayan ve son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Ecem Erkek, Hülya Avşar’ın YouTube programına konuk oldu.







Erkek, oyunculuk kariyerine "Hayat Sırları" dizisiyle başladığını, ardından Ankara ve Bursa'da tiyatro üzerine eğitim aldığını belirtti.

Bursa’daki bir tiyatro oyununa Sezen Aksu'nun da katıldığını söyleyen Erkek, ünlü sanatçının sonrasında kendisine yardımcı olduğunu ifade etti.



Hayalim komedi yapmak değil, çok iyi bir oyuncu olmaktı diyen Ecem Erkek, "Güldür Güldür" programındaki rolüyle tanınmasının ardından oyunculuk yolculuğunun şekillendiğini söyledi.







Hülya Avşar'ın, "Sen ünlenince mi ayrıldın?" sorusuna ise, "Aslında öyle olmadı, 2019 yılında ayrıldık. Pandemi vardı, bazen olmuyor ve zorlamamak gerekiyor. Birbirimizi üzmeden ayrıldık" şeklinde yanıt verdi.

Ecem Erkek, "Sonra hayatına kimse girdi mi?" sorusuna da, "Girdi de ne oldu? Güçlü kadının sevilmediğini gördüm" diyerek yanıt verdi. Çocukluğundan itibaren annesinin "Kimseye müdana etme, her işini kendin yap" sözleriyle büyüdüğünü anlatan Erkek, bu durumun hem tavrını hem de ilişkilerini etkilediğini söyledi. Erkek, "Evli ve ilişkilerimde çok erkek gibi oldum, belki de bu yüzden kaçtılar" diye konuştu.







Ecem Erkek, 2016 yılında evlendiği Yüce Armağan Erkek ile 2020 yılında boşanmıştı.