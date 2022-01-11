Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya aynı projede buluşuyor
Absürt komedi programı Güldür Güldür Show’daki 'Naime' karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Erkek, geçen sezon ekipten ayrılmıştı. Ayrılığı ile sevenlerini üzen Ecem Erkek'in gidişi uzun sürmedi. Programdan ayrılışı hayranlarını üzse de Erkek, yeni projesiyle ekranlara döneceğini açıkladı.
Show TV'de yayınlanan eğlence programı Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteri ile büyük bir hayran kitlesi yakalayan Ecem Erkek, bu programdan ayrıldıktan sonra yeni dizi hazırlıklarına başladı.
Başarılı oyuncunun Güldür Güldür Show'dan ayrılması şaşırtıcı bir gelişme olarak gündeme gelmişti. Farklı projelerde olmak istediğini birçok kez dile getiren Ecem Erkek, sonunda aradığı diziyi buldu.
PARTNERİ HASAN CAN KAYA OLDU
Exxen platformunda yayınlanacak ‘Aşk Kumardır’ dizisinin çekimlerine başlayan Ecem Erkek'in partneri ise Hasan Can Kaya oldu. Dizinin oyuncuları arasında Barış Yıldız, Seda Türkmen, Efe Tunçer, Elif Andaç Çam ve Emre Taştekin de bulunuyor.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Ecem Erkek, dizinin oyuncuları ile çekimlerin başladığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla da duyurdu.
Ünlü oyuncu, paylaşımında "2022'de bu süper ekiple 'Aşk Kumardır' diye şahane bir diziyle karşısınızda olacağız. Meraklısına :)" ifadelerini kullandı.
Ecem Erkek, son olarak Andaç Haznedaroğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu, Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?' filminde rol almıştı.
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