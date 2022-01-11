Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya aynı projede buluşuyor

11 Ocak 2022 Salı, 09:38

Show TV'de yayınlanan eğlence programı Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteri ile büyük bir hayran kitlesi yakalayan Ecem Erkek, bu programdan ayrıldıktan sonra yeni dizi hazırlıklarına başladı.

Başarılı oyuncunun Güldür Güldür Show'dan ayrılması şaşırtıcı bir gelişme olarak gündeme gelmişti. Farklı projelerde olmak istediğini birçok kez dile getiren Ecem Erkek, sonunda aradığı diziyi buldu.

PARTNERİ HASAN CAN KAYA OLDU

Exxen platformunda yayınlanacak ‘Aşk Kumardır’ dizisinin çekimlerine başlayan Ecem Erkek'in partneri ise Hasan Can Kaya oldu. Dizinin oyuncuları arasında Barış Yıldız, Seda Türkmen, Efe Tunçer, Elif Andaç Çam ve Emre Taştekin de bulunuyor.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ecem Erkek, dizinin oyuncuları ile çekimlerin başladığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla da duyurdu.

Ünlü oyuncu, paylaşımında "2022'de bu süper ekiple 'Aşk Kumardır' diye şahane bir diziyle karşısınızda olacağız. Meraklısına :)" ifadelerini kullandı.

Ecem Erkek, son olarak Andaç Haznedaroğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu, Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?' filminde rol almıştı.