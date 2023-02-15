Eda Ece kimdir, kaç yaşında? Eda Ece hangi dizilerde oynadı?
Ünlü oyunculardan Eda Ece gündeme geldi. Peki, Eda Ece kimdir, kaç yaşında? Eda Ece hangi dizilerde oynadı?
Genç oyuncu Eda Ece gündem oldu. Yasak Elma dizisinde oldukça büyük bir kitleye ulaşan Eda Ece'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...
EDA ECE KİMDİR?
Eda Ece (Eda Ece Uzunalioğlu), 20 Haziran 1990'da İstanbul'da doğdu. Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. Üniversitede oynadığı bir tiyatro oyununda eski menajeri Tümay Özokur'un ilgisini çekmiş ve ajansa kayıt oldu. Daha sonra menajerinin onu Gani Müjde'yle tanıştırmasıyla profesyonel oyunculuk kariyeri başladı.
Ece, küçüklüğünden beri birçok alanda eğitim gördü ancak en çok tiyatroyla ilgilendi. 2011 yılından önce küçük rollerle dizilerde oynamaktaydı. Dizilerde ilk başrol deneyimini Pis Yedili (2011-2014) adlı dizideki rolü ile yaşayan Eda Ece'nin yer aldığı sosyal sorumluluk projelerinden ve dizilerden ödülleri bulunmaktadır.
ÖZEL YAŞAMI
Eda Ece, 2019'da basketbol oyuncusu Buğrahan Tuncer'le evlendi.
YER ALDIĞI DİZİLER
2002 - Mihriban
2004 - Hayat Bilgisi
2009 - Bez Bebek
2011 - Adını Feriha Koydum
2011-2014 - Pis Yedili
2014-2015 - Beni Böyle Sev
2015-2016 - İlişki Durumu: Karışık
2018- - Yasak Elma
YER ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ
2010 - Mahpeyker: Kösem Sultan
2013 - Kızım İçin
2015 - Kocan Kadar Konuş
2016 - Kocan Kadar Konuş: Diriliş
2016 - Görümce
2016 - Mahrumlar
2017 - Dede Korkut Hikayeleri: Bamsı Beyrek
2017 - Yol Arkadaşım
2017 - Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul
2018 - Deliha 2
2020 - Feride
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