Eda Ece kimdir, kaç yaşında? Eda Ece hangi dizilerde oynadı?

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 21:47

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 21:54

Genç oyuncu Eda Ece gündem oldu. Yasak Elma dizisinde oldukça büyük bir kitleye ulaşan Eda Ece'nin yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece (Eda Ece Uzunalioğlu), 20 Haziran 1990'da İstanbul'da doğdu. Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. Üniversitede oynadığı bir tiyatro oyununda eski menajeri Tümay Özokur'un ilgisini çekmiş ve ajansa kayıt oldu. Daha sonra menajerinin onu Gani Müjde'yle tanıştırmasıyla profesyonel oyunculuk kariyeri başladı.

Ece, küçüklüğünden beri birçok alanda eğitim gördü ancak en çok tiyatroyla ilgilendi. 2011 yılından önce küçük rollerle dizilerde oynamaktaydı. Dizilerde ilk başrol deneyimini Pis Yedili (2011-2014) adlı dizideki rolü ile yaşayan Eda Ece'nin yer aldığı sosyal sorumluluk projelerinden ve dizilerden ödülleri bulunmaktadır.

ÖZEL YAŞAMI

Eda Ece, 2019'da basketbol oyuncusu Buğrahan Tuncer'le evlendi.

YER ALDIĞI DİZİLER

2002 - Mihriban

2004 - Hayat Bilgisi

2009 - Bez Bebek

2011 - Adını Feriha Koydum

2011-2014 - Pis Yedili

2014-2015 - Beni Böyle Sev

2015-2016 - İlişki Durumu: Karışık

2018- - Yasak Elma

YER ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ

2010 - Mahpeyker: Kösem Sultan

2013 - Kızım İçin

2015 - Kocan Kadar Konuş

2016 - Kocan Kadar Konuş: Diriliş

2016 - Görümce

2016 - Mahrumlar

2017 - Dede Korkut Hikayeleri: Bamsı Beyrek

2017 - Yol Arkadaşım

2017 - Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul

2018 - Deliha 2

2020 - Feride