Eda Ece yeni rolüne hazırlanıyor: Resim dersleri almaya başladı

Yayınlanma: 07.02.2025 - 12:45

Güncelleme: 07.02.2025 - 12:45

NOW TV'de yayınlanan 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinde ünlü ressam Fahrelnissa Zeyd'in yetişkinliğini canlandırması için oyuncu Eda Ece ile anlaşmaya varıldı.

Yeni rolü için hazırlıklara başlayan Eda Ece, saçlarını siyaha boyatacak ve resim dersleri alacak.

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun yıllardır devam eden ilişkisini 21 Haziran 2023'te evlilikle taçlandıran Eda Ece, sekiz ay önce de kızı Mina İpek'i kucağına almıştı. Anne olduktan sonra setlere kısa bir ara veren ünlü oyuncu, 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisiyle ekranlara dönüyor.

EDA ECE ROLÜNE HAZIRLANIYOR

Eda Ece, dizide Ebrar Karaca'nın canlandırdığı ünlü ressam Fahrelnissa Zeyd'in yetişkin haline hayat verecek. Bu rol için hazırlıklarına hız veren oyuncu, resim dersleri almaya başladı.

"İLK RESİM DERSİ" PAYLAŞIMI

Yeni rolü için eğitim almaya başlayan Eda Ece, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "ilk resim dersi" notunu düştü. Takipçileri, ünlü oyuncunun bu paylaşımına büyük ilgi gösterdi.

Öte yandan, dizinin kadrosuna Hazal Kaya'nın da dahil olacağı konuşuluyor. Kaya’nın, ünlü sanatçı Aliye Berger’in yetişkin halini canlandıracağı iddia edildi.