Eda Ece komşusu Aslı Enver’den hamilelik kursu alıyor

Yayınlanma: 01.02.2024 - 09:56

Güncelleme: 01.02.2024 - 09:56

Eda Ece kızını dünyaya getirmek için gün sayıyor. Altı aylık hamile olan güzel oyuncu nisan ayında doğum yapacak.

Eşi Buğrahan Tuncer’le bebeğine verecekleri isme henüz karar vermeyen Eda Ece "Çocuk demek mutluluk demek. Yaz tatili dönüşü hamile olduğumu öğrendim. Bu yaz arabayla döndük, hayvanlarımız için daha rahat oluyor diye. Arabada beni yol tuttu ama sonra gerçekler ortaya çıkınca herhalde evlendiğim için çocuk çok sevdiğim için herkes bir yakıştırdı. Hiç garipseyen olmadı. Güzel de bizi zamanlama oldu. Çok uzun süren bir diziden çıkmıştım… Biraz ara vermeyi de düşünüyordum. Evde oturmayı da çok sevmediğim için reklam anlaşması yaptım" dedi.

3 ÇOCUK İSTİYORLAR

Eda Ece’ye eşi Buğrahan Tuncer’in 3 çocuk istediği hatırlatıldı. Ünlü oyuncu "Biz de üç kardeşiz. Kalabalık aileye alışkın. Bakalım sağlığımız, durumumuz her şey elverdiği sürece inşallah güzel bir durum olsun" diye konuştu.

Doğumu Türkiye’de yapacağını belirten Eda Ece, hamilelik konusunda en büyük desteği kızı Elay’ı ekim ayında dünyaya getiren Aslı Enver’den aldığını belirtti ve "Şu an Aslı’dan kurs alıyorum… Çok yakın oturuyoruz kendisiyle… Eşlerimiz de arkadaş oldu. Onun bebeği de çok tatlı… Ondan kurs alıyorum… Bilen insan anlıyor…" yorumunu yaptı.