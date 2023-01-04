Eda Taşpınar'ın mescidinde poz verdiği otelden açıklama: Bizi de derinden üzdü
Eda Taşpınar'ın mescitte verdiği poza gelen tepkiler sonra savcılık soruşturma başlatmıştı. Taşpınar'ın pozundan sonra otelden de açıklama geldi.
Moda ikonu olarak gösterilen EdaTaşpınar'ın bir otelin içerisinde bulunan Four Seasons Hotel Sultanahmet’e ait mescidde poz vermesi tepkilere neden oldu.
Taşpınar’ın mescidinde poz verdiği Four Seasons Hotel Sultanahmet’in Otel Müdürü Serap Akkuş da şu yazılı açıklamayı yaptı:
“Otelimiz içinde bulunan ve kadim tarihimizin önemli simgelerinden biri olan otelimizin mescidini ziyaret eden bir kişinin çektiği ve sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar halkımızı olduğu gibi bizi de derinden üzmüştür. Bilgimiz dahilinde olmayan bu fotoğrafı ve değerlerimizle örtüşmeyen durumu tasvip etmediğimizin ve onaylamadığımızın herkesçe bilinmesini arzu ederiz.”
NE OLMUŞTU?
Eda Taşpınar’ın Four Seasons Hotel Sultanahmet’e ait mescidde poz vermesi tepki çekmiş, Taşpınar’ın ‘Mutlu yıllar sevgililerim’ notuyla yayınladığı fotoğrafla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatmıştı.
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