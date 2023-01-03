Kadın düşmanı İhsan Şenocak Eda Taşpınar'ı hedef aldı

03 Ocak 2023 Salı, 20:30

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya ve internet haber sitelerinde Eda Taşpınar’ın cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler nedeniyle TCK 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

KADIN DÜŞMANI ŞENOCAK HEDEF ALDI

Sözde ilahiyatçı İhsan Şenocak, Taşpınar'ın cenazesinin camilere alınmaması çağrısında bulunarak skandal bir açıklama yaptı.

Şenocak'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Kadın olma haysiyetini ayaklar altına alan bir sefilin helada oturur gibi camide verdiği rezil poz ya aklını kaybettiğinin ya da 'Benim nazarımda cami hela hükmündedir.' deyişinin resmidir. Dirileriyle mescide hakaret eden leşlerin ölülerinin kaldırılacağı yer cami değil, kilisedir."

Kadın olma haysiyetini ayaklar altına alan bir sefilin helada oturur gibi camide verdiği rezil poz ya aklını kaybettiğinin ya da “Benim nazarımda cami hela hükmündedir.”deyişinin resmidir.Dirileriyle mescide hakaret eden leşlerin ölülerinin kaldırılacağı yer cami değil,kilisedir. — İhsan Şenocak (@ihsansenocak) January 2, 2023

'PANTOLON GİYEN KADIN CEHENNEMLİK' DEMİŞTİ

“Pantolon giyen kadınların cehennemlik olduğu” yönündeki ifadeleriyle tepki çeken ve yeni evli erkeklere yönelik “genç kaynana şehvet uyandırır” sözleriyle gündeme gelen İlahiyatçı İhsan Şenocak’a Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma açmış, sürecin sonunda da Şenocak Diyanet’teki görevinden istifa etmişti.