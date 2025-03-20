Yayınlanma: 20.03.2025 - 22:13

Güncelleme: 20.03.2025 - 22:13

Formula 1'in eski takım sahiplerinden Eddie Jordan'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Eddie Jordan kimdir, kaç yaşında? Eddie Jordan öldü mü? İşte ayrıntılar...

EDDIE JORDAN KİMDİR?

Edmund Patrick Jordan, 30 Mart 1948 tarihinde doğdu.

1971'de İrlanda Kart Şampiyonası'nı kazandı ve 1974'te Formula Ford'a geçti. 1991'den 2005'e kadar faaliyet gösteren bir Formula 1 takımı olan Jordan Grand Prix'nin kurucusu ve sahibiydi. Ayrıca Şubat 2016'da Top Gear sunucusu olacağı açıklandı.

EDDIE JORDAN ÖLDÜ MÜ?

Formula 1'in eski takım sahiplerinden Eddie Jordan, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Jordan ailesinden yapılan açıklamada, bir süredir prostat kanseriyle mücadele eden eski Formula 1 takımı sahibi, TV yorumcusu ve girişimci Eddie Jordan'ın Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde yaşamını yitirdiği belirtildi.