Edip Akbayram ölüm yıl dönümünde mezarı başında anılacak

Türk müziğine damga vuran eserleri ve onurlu duruşuyla tanınan usta sanatçı Edip Akbayram, sonsuzluğa uğurlanışının ilk yıl dönümünde anılıyor. Geçtiğimiz yıl geçirdiği zatürre hastalığı sonrası kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 75 yaşında hayata gözlerini yuman Akbayram için yarın bir anma töreni düzenlenecek.

"SEVENLERİNİ ARAMIZDA GÖRMEKTEN MUTLU OLURUZ"

Merhum sanatçının eşi Ayten Akbayram, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla efsane ismin sevenlerine çağrıda bulundu. Yarın (2 Mart) saat 11.00'de Karacaahmet Mezarlığı’nda gerçekleştirilecek anma töreni için Ayten Akbayram şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili eşim ve babamız Edip Akbayram'ın aramızdan ayrılışının yıl dönümünde mezarı başında bir anma gerçekleştireceğiz. Onu, saygı ve sevgiyle anmak isteyen tüm dostlarımızı ve sevenlerini aramızda görmekten mutlu oluruz."

BİR DEVRİN SESİYDİ

"Aldırma Gönül", "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" ve "Bekle Bizi İstanbul" gibi ölümsüz eserlerle toplumsal hafızada yer edinen Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde iç kanama sonucu aramızdan ayrılmıştı. Sanat hayatı boyunca barışın, kardeşliğin ve adaletin sesi olan Akbayram’ın vefatı, sanat dünyasında büyük bir boşluk yaratmıştı.