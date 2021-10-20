20 Ekim 2021 Çarşamba, 17:21

Sanat dünyasının her geçen gün daha fazla eser ürettiği NFT dünyasına, ünlü şarkıcı Edis’te kendi NFT’lerini çıkararak dahil oldu. ICRYPEX NFT Bazaar’da yer alacak Edis NFT eserleri NFT destekli ilk ‘Fan Token’ özelliğine sahip Edis Fan Token ile satın alınabilecek.

Geçen hafta UNIQ’te gerçekleşen basın lansmanıyla duyurulmasının ardından 18 Eylül 00.00 itibarıyla ön satışa çıkarılan 8 milyon Edis Fan Token saatler içinde tükendi.

21 EKİM’DE HALKA SUNULACAK

Sanat dünyasının yeni etkileşim alanı olan NFT’ler ile desteklenen ilk Fan Token olma özelliği taşıyan Edis Fan Token, ICRYPEX imzası taşıyor. Ön satışı tamamlanan Edis Fan Token, 21 Ekim 2021 saat 00.00’da 1,00 TL açılış fiyatıyla halka arz edilecek.

Edis Fan Token, ICRYPEX web sitesi ve mobil uygulamasından satın alınabilecek. Token alan kişilere Edis’in belirlediği konser, anket, özel etkinlik ve buluşmalarda ayrıcalık imkânı sağlayanacak.

7,2 MİLYON TL HACİM OLUŞTURDU

Sputnik’te yer alan habere göre, Edis Fan Token ön satış sürecini değerlendiren ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer, “Edis Fan Token’a gösterilen ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz. Ön satışa sunmamız itibarıyla birkaç saatte ön satış bölümünün tamamı tükenen Edis Fan Token’a çok büyük bir ilgi gösterildi. NFT destekli ilk Fan Token özelliğine sahip bu proje geleceğin sanat dünyası için büyük önem taşıyor. Ön satışa sunduğumuz 8 milyon adet Edis Fan Token birkaç saatte Edis hayranları ve kripto para yatırımcıları tarafından satın alındı. Bu proje kapsamında gerçekleşen ön satış 7,2 milyon TL hacim oluşturdu. 21 Ekim 00.00’da halka arz edeceğimiz Edis Fan Token hem iş birliğimize hem de iş birliğimizin NFT aşaması olan ICRYPEX NFT Bazaar’a çok büyük bir değer sağlayacak.” dedi.