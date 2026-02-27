İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Edis'in gözaltına alınıp alınmadığı merak ediliyor. Peki, Edis gözaltına mı alındı? Edis neden gözaltına alındı?

EDİS GÖZALTINA MI ALINDI?

Ünlü şarkıcı Edis, havalimanında gözaltına alındı.

EDİS NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ünlü şarkıcı Edis havalimanında gözaltına alındı.

EDİS KİMDİR?

Edis Görgülü ya da sahne adıyla Edis 28 Kasım 1990 tarihinde Londra'da doğdu. İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu. Lise ve üniversite yıllarında okul eğitiminin yanı sıra müzik eğitimi de aldı.

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanınca İstanbul'a yerleşerek albüm hazırlamak için hemen çeşitli kişilerle iletişim kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine oyunculuğa başladı. Dinle Sevgili (2011-2012) ve Hayatımın Rolü (2012) dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda menajerinden müzisyenlik için teklif aldı.