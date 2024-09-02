Edis'in anne ve babası 40 yıllık evliliklerini sonlandırdı
Edis’in annesi Sevil Görgülü ile babası Ayhan Görgülü boşandı.
Edis’in annesi Sevil Görgülü ile babası Ayhan Görgülü’nün 40 yıllık evliliği sona erdi. Ayrılık haberini Sevil Görgülü, Instagram hesabından eşiyle birlikte bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.
Görgülü, yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşlarım ve değerli takipçilerim, hayatta her şey planladığımız gibi olmuyor ve belli kararlar almak zorunda kalıyoruz. Ayhan Görgülü ile olan 40 yıllık evlilik akdimizi anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız. Herkesin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.
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