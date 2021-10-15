Şarkıcı Edis, kendi kripto parasını çıkarttı
Kripto para furyası devam ediyor. Son olarak ünlü şarkıcı Edis, fan token olarak kendi kripto parasını piyasaya sürecek. Edis, son olarak kendi adına Netflix'te yapılan belgesel ile gündeme gelmişti.
Ünlü şarkıcı Edis, fan token olarak kendi kripto parasını piyasaya sürecek.
ICRYPEX borsası ile ortaklık yapan şarkıcı Edis Fan Token adıyla kendi kripto parasını piyasaya sürecek. 90 kuruş olarak Edis Fan Token parası 18 Ekim itibariyle borsada ön satışa sunulacak.
Edis Fan Token alanlar bununla birlikte 21 gün kilitleme şartının olduğunu göze almalı. Ön satış sonrasında 1TL olarak ana satış başlayacak. Yani ön satıştan alanların anında satma gibi bir imkânı yok. Edis Fan Token ayrıca NFT için de kullanılacak.
Özel Edis NFT koleksiyonu yakın zamanda ICRYPEX NFT Bazaar üzerinden satışa sunulacak. Edis Fan Token sahipleri özel Edis NFT’lerine sahip olabilecek.
Ayrıca konserlerde özel ayrıcalıklar ve sosyal sorumluluk projelerine katılım da token sahiplerini bekliyor olacak.
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