Ediz Hun'dan 'hak, hukuk, adalet' çağrısı: 'Gençler serbest bırakılmalı'

Yayınlanma: 05.04.2025 - 22:35

Güncelleme: 05.04.2025 - 22:35

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden protestolar kapsamında 301 öğrenci tutuklanmıştı.

Birçok ünlü isim ve sanatçıdan öğrenciler için destek paylaşımı gelirken bir açıklama da Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından olan Ediz Hun'dan geldi.

"GENÇLER SERBEST BIRAKILMALI"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ediz Hun, şu ifadeleri kaydetti:

“Ülkemizde yaşanan gelişmeleri büyük bir hassasiyetle takip ediyorum. Cumhuriyetimizin ışığında, demokratik bir toplumun temel dayanaklarından biri düşünce ve ifade özgürlüğüdür.

Gençler bu ülkenin umudu, yarını ve aydınlık geleceğidir. Fikirleriyle yarını inşa eden gençlerin sesini kısmak, geleceğe ket vurmaktır. Gençlerin ifade özgürlüğü korunmalı, tutuklu bulunan gençler serbest bırakılmalıdır.

Sanatın, sanatçının gençliğin, ifade özgürlüğünün, adil yargılamanın, hak, hukuk ve adaletin; en önemlisi de cumhuriyetin yanında olmalıyız.”