Ediz Hun’dan ‘kanser’ iddiasına açıklama geldi
Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun'un kanserle savaştığı iddia edilmişti. Ediz Hun, söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yeşilçam efsanelerinden Ediz Hun'un bir süredir kanserle mücadele ettiği iddia edildi.
Bu haberler üzerine Hun cephesinden sevindiren bir açıklama geldi.
Sanatçının kontrol amaçlı kolonoskopi yaptırdığı ve sonuçlarının temiz çıktığı öğrenildi.
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