Ediz Hun’dan ‘kanser’ iddiasına açıklama geldi

Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun'un kanserle savaştığı iddia edilmişti. Ediz Hun, söz konusu iddiaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2024 - 19:38
Ediz Hun’dan ‘kanser’ iddiasına açıklama geldi
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Yeşilçam efsanelerinden Ediz Hun'un bir süredir kanserle mücadele ettiği iddia edildi.

Bu haberler üzerine Hun cephesinden sevindiren bir açıklama geldi.

Sanatçının kontrol amaçlı kolonoskopi yaptırdığı ve sonuçlarının temiz çıktığı öğrenildi.


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