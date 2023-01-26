Şahane ikili Selma Güneri ve Ediz Hun sahnede

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 04:06

Kadıköy Bahariye Caddesi’nde, Süreyya Sahnesi’nin orada toplanmış küçük tiyatrolar var. Güzel oyunlar seyretmeye üşenmeden geliyorum Avrupa’dan Asya’ya. Tiyatro Ak’la Kara’yı atlamışım. Oysa girince insanın içinin açıldığı bir salon, kırmızı kadife kaplı iki kişilik koltukları pek şık. Ablamı gençliğinde küçük kalkık burnu ve narin yüzüyle Selma Güneri’ye benzetirdik. Çok değişmiş, iyi bakmış kendine ama yüzü çok mu müdahale görmüş, tanıyamadım. Hoş zaten ablamı da tanıyamıyorum, bakmazsan üzerinden silindir gibi geçiyor hayat.

HEM ÂŞIK HEM KÜS

Zarif ve beyefendi olarak bildiğimiz Ediz Hun ise burada huysuz ihtiyarı oynuyor. Yaş almak huysuz yapıyor insanı, beyin damarlarının kireçlenmesinden diyor tıp. Neyse ki ikinci perdede yumuşuyor da moralim düzeliyor.

Canlandırdıkları ikili, bir zamanlar birlikte rol almış, aşk yaşayıp evlenmiş, yıllar içinde farklılaşıp ayrılmış ve küsmüş bir sanatçı çifti oynuyorlar. Birbirlerini görmeye bile tahammülleri yok ama yeğenleri onları bir kereliğine bir televizyon programında tekrar bir araya getirmek için deveye hendek atlatıyor. Sonrası komedi. İkili ilişkiler üzerine didaktik söylemler. Bize ikiliyi seyretmek yetiyor. Tiyatroda oynamaya Selma Güneri’yi Ediz Hun ikna etmiş, aynı oyundaki gibi! Tiyatro farklı bir iş, ezber yetmiyor, her keresinde aynı oyunu oynamak kolay değil. İkisi de rollerinin hakkını veriyor. Ediz Hun, tiyatroya aynı sahnede bir polisiye oyunla dönmüş, epeydir sahnede, daha deneyimli, o oyunu da izleyip yazacağız: Agatha Christie’nin “10 Kişiydiler” romanından uyarlama. Tiyatro yazarı şair dostum Nurduran Duman’la izledik oyunu. Böyle durumlarda oyun bitince birbirimize pas atarız, kim yazacak diye. O içine sinmeyenleri bana bırakır genellikle, bu kez pek hevesliydi ama ben ona bırakmadım! Böyle bir ikiliye sayfadan bir selam yollamak kaçırılır mı? Oyunu yeğen rolünü de üstlenen Savaş Özdural, Neil Simon’un Sunshine Boys oyunundan esinlenerek yazmış, Atilla Şendil sahneye koymuş. Kalabalık bir kadronun emeği var ama onlar görünmez kahramanlardır her zaman. Seyirci çok mutluydu, gülerek, severek izlediler. İzin verildiği için video ve fotoğraf çekmekten de biz pek memnun olduk!