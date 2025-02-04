Efeler'de günlük 700 lira yevmiye ile hasat sürüyor!
Aydın'ın Efeler ilçesinde kış sebzelerinin hasadını kadınlar hummalı bir şekilde gerçekleştirerek ev ekonomilerine katsı sağlıyor.
Efeler ilçesinin Çeştepe Mahallesinde kış aylarında bolca tüketilen pırasa hasadı sürüyor. Tarlada işçiler, hummalı bir şekilde çalışarak pırasaları tek tek kökünden çıkarıp temizledikten sonra suda yıkayıp alıcıya teslim ediyor. 40 yıldır aynı tarlada çalışan 70 yaşındaki Pembe Kayabaş, sezonuna göre farklı ürünler hasat ederek evinin geçimini sağlıyor.
Soğuk havaya rağmen tarlada hasada devam eden Kayabaş, "Kışın enginar, kereviz, pancar, pırasa, yazın ise domates, enginar işi yapıyoruz. Haftanın her günü çalışıyoruz. Yazın bazen boş kaldığımız oluyor. Bu işi severek yapıyorum. Bu topladığımız ürünleri yemesini de seviyorum. 40 yıldır burada çalışıyorum. Burayı kendi tarlam gibi belliyorum. Biz siparişe göre çalışıyoruz. Pırasayı çekerek söküyoruz. Çıkmayanları kürek yardımı ile çıkarıyoruz. Sonra temizliyoruz. Tarladan alıp götürüyorlar yıkıyorlar. Bağlayıp bağ olarak sipariş verene teslim ediliyor. Biz günlük 700 lira yevmiye ile çalışıyoruz. Aylığımız 21 bin lira. Allah bereket versin" dedi.
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