Efsane korku serisi 'Çığlık' geri dönüyor: İlk fragman geldi
Kült korku filmi 'Çığlık', serisinin yeni filmi 2022 yılında vizyona girecek. Serinin 5'inci filminin ilk fragmanı yayınlandı.
Uzun zamandır büyük bir merak ve heyecanla beklenen zamanının efsane korku serisi Çığlık filminin 5'incisi için geri sayım başladı. 2022 yılında vizyona girmesi beklenen Çığlık filminden ilk fragman geldi.
1996 yılında Wes Craven Scream (Çığlık) adını verdiği orijinal filmiyle başlayan ve kısa sürede büyük bir popülerliğe ulaşan film serisinin 5'incisi için geri sayım başladı.
Ghostface adlı çılgın bir katilin Woodsboro vatandaşlarına korku saçmasıyla başlayan filmler teen-slasher türünün yeniden popüler olmasını sağlamıştı. İlk çekilen filmin üzerinden 10 yıl geçti ve efsane seri 5'inci filmiyle geri dönüyor.
Haber Global'in aktardığına göre Çığlık 5 filminde Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jack Quaid, Dylan Minette ve Jasmin Savoy Brown gibi isimler yer alacak. Hayatını 2015 yılında kaybeden Craven’in yerine ise serinin son filmini Ready or Not yönetmenleri Matt Bettinelli-Olpin ve Tyler Gillett yönetecek.
Çığlık serisinin 5'inci filminin 14 Ocak 2022 tarihinde Türkiye sinemalarındaki yerini alması bekleniyor.
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