Yayınlanma: 06.02.2025 - 17:27

Güncelleme: 06.02.2025 - 17:27

Ege Deprem Fırtınası, hem aktif fay hatlarının hem de volkanik aktivitelerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgede yaşanıyor. Ege Denizi'nde, özellikle Santorini Adası çevresinde art arda meydana gelen sarsıntılar, Ege Bölgesi'ndeki halk arasında büyük bir endişeye yol açtı ve bu durum, yurttaşlar arasında büyük bir merak uyandırdı. Peki, Ege Denizi'ndeki deprem fırtınası ne zaman bitecek? Ege Denizi'nde toplam kaç deprem oldu? İşte, ayrıntılar...

EGE DENİZİ'NDEKİ DEPREM FIRTINASI NE ZAMAN BİTECEK?

Ege Denizi'nde son günlerde artan sismik aktivite, özellikle Santorini Adası çevresinde meydana gelen art arda gelen sarsıntılarla dikkatleri üzerine çekiyor. Uzmanlar, bu artışın bölgedeki aktif fay hatları ve volkanik aktivitelerle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtiyor. Söz konusu sismik hareketlilik, Santorini'den yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan Kolumbo volkanının çevresinde yoğunlaşmış durumda. Kolumbo, aktif bir denizaltı yanardağı olup, Santorini Adası'nın kuzeydoğusunda bulunan 20 volkan konisinin en büyüklerinden biridir. 3 kilometre çapında olan Kolumbo'nun tepe kısmında 1,5 kilometre çapında bir krater yer almakta ve bu kraterin 1649-1650 yıllarında patlama yaparak deniz seviyesinin üzerine çıkması, ancak zamanla dalgalar tarafından aşındırılarak 10 metre kadar derinleşmesi, bölgenin volkanik geçmişine ışık tutmaktadır.

Ege Denizi'ndeki bu deprem fırtınası, hem aktif fay hatlarının hem de volkanik alanların birleşim noktasında yer alması nedeniyle oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Volkanik faaliyetlerin ve yer kabuğundaki büyük fayların bir arada bulunduğu bu bölgedeki depremler, genellikle çok sayıda küçük ve orta büyüklükteki sarsıntıların birbirini takip etmesiyle kendini gösterir. Ancak, bu tür fırtınaların kaynağının volkanik patlamalar mı yoksa fay hareketlilikleri mi olduğu konusunda net bir ayrım yapmak zordur. Deprem fırtınaları, çoğunlukla çok sayıda fayın kesiştiği bölgelerde ortaya çıkabileceği gibi, yer kabuğundaki kırıklar veya çatlaklardan çıkan akışkanlar ya da magma gibi erimiş kayaların çevrelerine uyguladığı basıncın artması sonucu da gelişebilir.

Deprem fırtınaları, genellikle birkaç gün veya birkaç hafta içerisinde sönümlense de bazen aylarca sürebilen süreçlere dönüşebilir. Bunun yanı sıra, bazı deprem fırtınaları, çok nadir olsa da, büyük ölçekli depremlerle sonuçlanabilir.

EGE DENİZİ'NDE TOPLAM KAÇ DEPREM OLDU?

28 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında Ege Denizi'nde 500'den fazla deprem kaydedildi. Bu artan sismik aktivite, bölgedeki endişeleri daha da artırırken, 5 Şubat Çarşamba akşamı 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu yeni sarsıntı, bölgedeki deprem fırtınasının devam ettiğini ve sismik hareketliliğin arttığını gösteriyor.

EGE DENİZİ'NDE TSUNAMİ TEHLİKESİ VAR MI?

Yunanistan'ın Santorini Adası çevresindeki deprem fırtınası, yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Türkiye'de de dikkatle izleniyor. Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 2 Şubat'taki sosyal medya paylaşımında, Ege kıyılarındaki vatandaşların dikkatli olmalarını önerdi. 28 Ocak - 3 Şubat arasında ada çevresinde 500'den fazla deprem kaydedildi ve 4 Şubat'taki sarsıntıların bazıları İzmir'den de hissedildi. Uzmanlar, bu tür şiddetli depremlerin tsunami tehlikesi yaratabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

EGE DENİZİ'NDE GERÇEKLEŞEN DEPREMLER TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLİYOR?

Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteler, özellikle Santorini Adası çevresindeki artan depremler, Türkiye’de endişe yaratmaya devam ediyor. Prof. Dr. Orhan Tatar, bu tür sismik hareketlerin geçmişte de benzer şekilde yaşandığını belirterek, şu an için panik yapılacak bir durum olmadığını vurguladı. Santorini çevresindeki sismik aktivite, geçmişte 2011-2012 yıllarında da yaşanmış ve büyük bir volkanik patlama yaşanmamıştı. Türkiye'deki 14 aktif volkanın şu an suskun olduğunu belirten Tatar, volkanik tehlikelerin AFAD tarafından da takip edildiğini, ancak bu konuda bir endişe duymaya gerek olmadığını ifade etti.

Tatar, sismik aktivite sonucu olası bir volkanik patlama durumunda, volkanik kül ve toz bulutlarının çevre bölgelere yayılabileceğini ancak bunun meteorolojik koşullara bağlı olduğunu söyledi. Santorini çevresindeki depremlerin, Türkiye kıyılarıyla doğrudan bir bağlantısı olmadığını belirten Tatar, sosyal medyada yayılan spekülatif yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. AFAD ve MTA'nın konuyu değerlendirdiği ve kısa süre içinde vatandaşlarla bilimsel bir rapor paylaşılacağı da ifade edildi.