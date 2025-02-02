Ege Denizi'nde art arda deprem! Naci Görür'den son dakika açıklaması: Kıyıya yakın olanları uyardı!

Ege Denizi'nde dünden beri peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor. Bugünkü depremler sonrasında Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Vatandaşlarımız dikkatli olsun" uyarısında bulundu.

Ege Denizi'nde art arda deprem! Naci Görür'den son dakika açıklaması: Kıyıya yakın olanları uyardı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 15:49

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün merkez üssü Ege Denizi olan 8'deen sarsıntı kaydedildi.

Yine dün peş peşe Ege Denizi'nde depremler meydana gelmişti.

Konuya ilişkin Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Ege kıyılarına yakın bölgedeki vatandaşları uyardı.

“DİKKATLİ OLMALARINI ÖNERİYORUM”

Naci Görür X’ten yaptığı paylaşımda, “Arkadaşlar Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum. Sevgiyle” ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Naci Görür #Prof. Dr. Naci Görür #Ege Denizi #deprem

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