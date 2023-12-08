Ege'nin cennet meyvesi... İhracat değeri 89,7 milyon dolar! Almanya, Fransa, İtalya'ya gönderiliyor...

Yayınlanma: 08.12.2023 - 12:40

Güncelleme: 08.12.2023 - 12:40

Cennet meyvesi kuru incirde 2023/24 sezonunda yaklaşık 2 aylık dönemdeki ihracat değerde yüzde 6’lık artışla 84,8 milyon dolardan 89,7 milyon dolara yükseldi. Kuru incir ihracatı miktar bazında ise; yüzde 12’lik düşüşle 22 bin 895 tondan, 20 bin 126 tona geriledi. Kuru incirde ortalama ihraç fiyatındaki yüzde 14’lük artış döviz getirisinin düşmesini önledi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kuru incir ihracatındaki güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere Kuru İncir Kurulunu dördüncü kez bir araya getirdi.

Sektörün görüşlerini çok önemsediklerini dile getiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, sektör temsilcileriyle yaptıkları toplantılarda ortaya çıkan görüşlerin kendilerine ışık tuttuğunu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği ve diğer muhataplarla yaptıkları görüşmelerde sektörün çıkarlarını daha güçlü savunduklarını bu toplantılarda çıkan görüşler sayesinde kuru incirin daha katma değerli ihracatına zemin hazırlandığını ifade etti.

2023 yılının 11 aylık döneminde kuru incir ihracatında 62 bin ton’dan fazla kuru incir ihraç ettikleri bilgisini paylaşan Işık, “Kuru incir ihracatımız 11 aylık dönemde değerde yüzde 9’luk artışla 216 milyon dolardan 237 milyon dolara çıktı. Aralık ayında yapacağımız ihracatla 250 milyon doları aşmış olacağız” şeklinde konuştu.

6 Ekim 2023 tarihinde başlayan kuru incir ihracat sezonunda 2 Aralık 2023 tarihine kadar geçen süreçte en çok kuru incir ihracatı 12,5 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Fransa ve İtalya’ya 11 milyon dolarlık kuru incir ihraç edilirken, ABD 8 milyon dolarlık kuru incir talebiyle bu ülkeleri izledi.