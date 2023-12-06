Keban’da hasat başladı: 15 dekarda 7 ton ürün

Elazığ’ın Keban ilçesinde Trabzon Hurması Hasat Etkinliği yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 18:46
Keban’da hasat başladı: 15 dekarda 7 ton ürün
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Keban’a bağlı Çalık köyünde Trabzon Hurması Hasat Etkinliği yapıldı. Etkinliğe ilçe Kaymakamı Furkan Atalık, İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç ile üreticiler katıldı.

Hurma üretiminin her geçen yıl artığını belirten İl Müdürü Ali Kılıç, “Trabzon hurması diğer adıyla cennet meyvesi ilimizin Keban ve Karakaya baraj sahillerine yakın ve iklim istekleri bakımından uygun olan arazilerde yetiştirilmektedir. Raf ömrünün uzun olması, taze tüketimi yanında bütün veya parçalı olarak kurutulmuşu son yıllarda rağbet görmekte ve sevilerek tüketilmektedir. Bugün Keban ilçesi Çalık köyünde hasadına katıldığımız bahçe 15 dekar ve yaklaşık 7 ton hurma hasadı bekleniyor. Hasadın üreticilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.


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