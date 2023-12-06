Datça'da son hasat yapılamadı! Ürünler kullanılamaz hale geldi

Muğla’nın Datça ilçesinde öğle saatlerinde sağanak yağış sonrası Fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışı yaklaşık 60-70 dönüm güz domatesi tarlasında zarara neden oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2023 - 18:53
Datça'da son hasat yapılamadı! Ürünler kullanılamaz hale geldi
Abone Ol google-news

Datça’da Temmuz-Ağustos aylarında fideleri dikilen Datça Güz domatesinde Kasım-Aralık aylarında hasat yapılırken, hasadın son döneminde Datça’da etkili olan dolu yağışı domates tarlalarında zarara neden oldu.

Datça Emecik Mahallesine etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı tarlalarda hasat dönemi gelen ve önümüzdeki günlerde hasadı yapılacak domatesler doludan zarar gördü. Emecik Mahallesinde üretici Cumali Ahır taraşındaki hasat için hazır olan kırmızı domates ve yeşil domateslerin doludan sonra eridiğini ve kullanılmaz hale geldiğini belirtti.


Datça domates hasat

İlgili Haberler

Keban’da hasat başladı: 15 dekarda 7 ton ürün

Keban’da hasat başladı: 15 dekarda 7 ton ürün
Aydın'da hasat başladı: Tarlada 6, markette 19 TL! Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı kalkan görevi görüyor

Aydın'da hasat başladı: Tarlada 6, markette 19 TL! Üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı kalkan görevi görüyor
Sarıgöl Ovası'nda hasat başladı: Günde 10 kamyon kesim yapılıyor... Dalında fiyatı 45 lira

Sarıgöl Ovası'nda hasat başladı: Günde 10 kamyon kesim yapılıyor... Dalında fiyatı 45 lira

En Çok Okunan Haberler