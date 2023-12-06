Datça'da son hasat yapılamadı! Ürünler kullanılamaz hale geldi
Muğla’nın Datça ilçesinde öğle saatlerinde sağanak yağış sonrası Fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışı yaklaşık 60-70 dönüm güz domatesi tarlasında zarara neden oldu.
Datça’da Temmuz-Ağustos aylarında fideleri dikilen Datça Güz domatesinde Kasım-Aralık aylarında hasat yapılırken, hasadın son döneminde Datça’da etkili olan dolu yağışı domates tarlalarında zarara neden oldu.
Datça Emecik Mahallesine etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı tarlalarda hasat dönemi gelen ve önümüzdeki günlerde hasadı yapılacak domatesler doludan zarar gördü. Emecik Mahallesinde üretici Cumali Ahır taraşındaki hasat için hazır olan kırmızı domates ve yeşil domateslerin doludan sonra eridiğini ve kullanılmaz hale geldiğini belirtti.
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