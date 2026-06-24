Avrupa'yı etkisi altına alan ve bazı ülkelerde 40 derecenin üzerine çıkan "ejderha sıcakları" hayatı felç etti. Peki, Ejderha sıcakları nedir? Ejderha sıcakları Türkiye'de ne zaman etkili olacak?

EJDERHA SICAKLARI NEDİR?

Meteoroloji uzmanlarının "ejderha sıcakları" olarak tanımladığı sistem, Kuzey Afrika kaynaklı sıcak hava akımlarının yüksek basınç alanlarıyla birleşmesi sonucu oluşuyor. Bilimsel olarak "ısı kubbesi" olarak adlandırılan bu olay, sıcak havanın atmosferin alt katmanlarında sıkışmasına neden oluyor.

Bu durum, güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklığın günler boyunca kademeli şekilde artmasına yol açıyor. Sistemin en belirgin özellikleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ila 15 derece üzerine çıkması ve gece saatlerinde bile serinlemenin yaşanmaması yer alıyor.

EJDERHA SICAKLARI NE ZAMAN GELİYOR?

Türkiye, yaz aylarının en dikkat çeken sıcak hava sistemlerinden biriyle karşı karşıya kalıyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre “Ejderha sıcakları” olarak adlandırılan Afrika kökenli sıcak hava dalgası, yeni haftayla birlikte etkisini artırarak ülke genelinde hissedilmeye başlayacak.

Meteoroloji'nin uyarılarına göre yağışlı sistemlerin zayıflamasıyla birlikte hava sıcaklıklarında hızlı bir yükseliş yaşanacak. Özellikle İç Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde termometrelerin 40 dereceye yaklaşması beklenirken, batı bölgelerinde de mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık değerleri görülecek.

İstanbul’da nem oranının da etkisiyle bunaltıcı hava koşulları ön plana çıkarken, İzmir’de sıcaklıkların 40 derece bandına ulaşabileceği tahmin ediliyor. Ankara’da ise daha kuru bir sıcaklık etkili olacak ve öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık ciddi şekilde artacak.